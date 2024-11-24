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رئيس جامعة سوهاج يتفقد عمليات التصويت في انتخابات اتحاد الطلاب (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير عمليات التصويت والاقتراع للجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2024 /2025، داخل عدد من اللجان بكليتي التربية الرياضية والحقوق، وذلك بمقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور شعبان حلمي والدكتور ممدوح السيد وكلاء كلية التربية الرياضية، والدكتور سمير أبو المجد والدكتور زين العابدين محمد بكلية الحقوق، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من اجل مصر، والدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد عمليات التصويت في انتخابات اتحاد الطلاب

وخلال جولته، أوضح رئيس الجامعة، أن انتخابات اتحاد الطلاب، تعد تجربة حيوية وتدريبا حقيقيا للحياة الانتخابية بالدولة، وتساهم فى تنمية روح القيادة والمشاركة الفعالة بين الطلاب، فهي بمثابة تنظيمات تشريعية تعبر عن آراء وطموحات الطلاب، وترجمة للديمقراطية وحرية الرأي، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاختيار من يجدون فيهم المقدرة والكفاءة لتمثيلهم بكل شفافية ونزاهة، مشيرًا إلى أن عمليات التصويت والاقتراع شهدت إقبالًا كثيفًا وصورة حضارية من جانب الطلاب، مع مراعاة الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلبة واختيار مجلس اتحاد طلاب متميز على قدر الثقة والمسئولية.

 

انطلاق انتخابات الجولة الأولى لاتحاد الطلاب

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن انتخابات الجولة الأولى لاتحاد الطلاب انطلقت اليوم، وتم فتح لجان التصويت أمام الطلاب لانتخابات أعضاء اللجان الطلابية فى الكليات، من خلال صناديق زجاجة لضمان المصداقية، مع إشراف لجنة على كل صندوق مكونة من عضو هيئة تدريس وطالبين من غير المرشحين، وفي حال عدم اكتمال النصاب ستجري غدًا الاثنين انتخابات الإعادة، ويوم الثلاثاء ستجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، على أن تنتهي الانتخابات بانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه يوم الأربعاء الموافق 27 من نوفمبر  الجاري.

وأضاف الدكتور أحمد عاطف، أنه عقب تلقي طلبات الطعون على المتقدمين للإنتخابات، وصل عدد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية هذا العام 768 مترشحا، منهم 479 طالبا، و289 طالبة، موضحًا أنه سيتم اليوم إعلان نتائج الجولة الأولى بعد الانتهاء من عمليات التصويت وفرز الأصوات.

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