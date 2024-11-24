الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مياه سوهاج يتفقد توسعات محطة مياه غرب السطحية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 900 لتر لكل ثانية ومحطة مياه الدموكى الارتوازى التى تبلغ طاقتها التصميمية 6400 متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه ادفا المدمجة التى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية وذلك للتاكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه حيث تم رفع عينات فورية من مصادر المياه بالمحطات لاجراء التحليلات المعملية عليها للاطمئنان على المياه التى يتم ضخها للمواطنين هذا بالاضافة الى جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى طوارئ.
 

توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 900 لتر

ومن الجدير بالذكر انه رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة والمهندس علاء عبد المقصود رئيس منطقة وسط لمياه الشرب والمهندس فكرى حماد رئيس منطقة وسط للصرف الصحى والمهندس محمد حسنى رئيس فرع مياه سوهاج.

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السلامة والصحة المهنية المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج مياه الشرب والصرف الصحي محمد صلاح الدين عبد الغفار مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف

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