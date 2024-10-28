بعد اتهام سعد الصغير بتعاطي المخدرات، أهم الاستخدامات الطبية للترامادول

آثار حديث المطرب سعد الصغير عن استخدامه الترامادول المخدر بعد إجراء عملية جراحية نتج عنها حاجته لتناول الترامادول، الجدل حول استخدامات ودواعي استعمال الترامادول وهو من الأدوية المسكنة للألم، والتي تنتمي إلى مجموعة الأدوية المصنعة من الأفيون.

استخدامات الترامادول الطبية

تستعرض فيتو في التقرير التالي أهم استخدامات الترامادول الطبية وخطورة الإفراط فيه:

وكشف الصيدلي علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية عن استخدامات الترامادول الطبية منها تسكين الآلام المتوسطة، كما يساعد في تخفيف الآلام الناتجة عن علاج الإدمان بمواد أفيونية أشد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن الترامادول يؤثر على مركز التنفس فى جسم الإنسان عند استخدام الجرعات المرتفعة ويسبب الإدمان.

وأشار إلى أن الترامادول مسكن للآلام المتوسطة والشديدة، ويمنع انتقال إشارات الألم إلى خلايا المخ ويساعد في علاج آلام ما بعد العمليات الجراحية والألم الناتج عن الكسور وإصابات الحروق ويجب استخدامه تحت إشراف طبيب.

وحذر من استخدام الترامادول لفترة طويلة لأنه قد يسبب الإدمان، ويوصى الأطباء باستخدام الترامادول لعلاج الألم المصاحب للإصابات والكسور وهشاشة العظام وحالات الحروق.

محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي الترامادول

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت أمس الأحد، تأجيل محاكمة المطرب المصري الشعبي سعد الصغير، بتهمة حيازة الحشيش والترامادول المخدر بقصد التعاطي، لجلسة 25 نوفمبر القادم.

وأكدت استمرار حبس المتهم، وعرضه على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتأكد من الإصابات التي ادعى أنه يتناول الترامادول بسبب إجراء عملية جراحية.

وقال سعد الصغير أمام هيئة المحكمة: إنه يتعاطى عقار الترامادول المخدر، نافيا تعاطيه مخدر الحشيش، واستكمل الصغير حديثه للمحكمة، وقال "أنا عمري ما دخنت يا سيادة القاضي، وعمري ما شربت حشيش، أنا باخد ترامادول بس عشان عامل عملية في رجلي".

وكشف تقرير الطب الشرعي على احتواء عينة الدم التي تم أخذها من المتهم سعد الصغير على جوهري "الحشيش والترامادول" المخدرين، وذلك بعد أن أمرت النيابة العامة بعرض المطرب على الطب الشرعي لإجراء تحليل له لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، على خلفية واقعة ضبطه بمطار القاهرة الدولي وبحوزته كميات من السجائر الإلكترونية تحوي مواد مخدرة.