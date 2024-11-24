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الشرقية: قافلة طبية لتقديم الخدمات لـ ٢٦٩٧ مريضا بالصالحية

قافلة طبية لتقديم
قافلة طبية لتقديم الخدمات لـ ٢٦٩٧ مريض بالصالحية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تسعى لتعزيز مفهوم الرعاية الصحية الشاملة، مشيدًا بدور الأطقم الطبية والجهات المشاركة في تحقيق هذا الإنجازبتحسين جودة الحياة الصحية لأبناء المحافظةموجها  بتكثيف العمل لتلبية إحتياجات المواطنين الصحية واستمرار تقديم الدعم للمبادرات الرئاسية التي تستهدف بناء الإنسان المصري.

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القافلة استمرت يومين 

اكد  الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أن القافلة إستمرت لمدة يومين وحققت إنجازًا كبيرًا من خلال توقيع الكشف الطبي المجاني على 2697 مريضًا.

التحصصات الطبية بالقافلة 

شملت القافلة 11 عيادة في 10 تخصصات طبية، منها: الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان، وتنظيم الأسرة. وتم تخصيص عيادتين لتخصص الأطفال لتلبية احتياجات أهالي القرية والمناطق المجاورة.

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تحويل حالات للتدخل الجراحى 

وأضاف وكيل الوزارة أن القافلة قدمت الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، بالإضافة إلى تحويل 6 حالات مرضية تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرى، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

 

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مفهوم الرعاية الصحية الجهات المشاركة بداية جديدة لبناء الإنسان تكثيف العمل تقديم الدعم للمبادرات

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