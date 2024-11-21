جامعة بنها الأهلية تطلق مبادرة لتنمية الوعي المجتمعي

أطلقت جامعة بنها الأهلية مبادرة "وعي" بهدف زيادة التوعية المجتمعية بقضايا ثقافية واجتماعية وصحية وتوعوية مختلفة بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ وقادر على مواجهة تحديات العصر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وبمشاركة المجلس القومي للمرأة ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

مبادرة وعي بجامعة بنها الأهلية

شملت الندوة الافتتاحية المخصصة لإطلاق مبادرة "وعي" تقديم العديد من المحاضرات التوعوية حيث قدم اللواء وائل شوقي مستشار العلاقات الخارجية والدولية لمؤسسة حياة كريمة محاضرة عن القضية الفلسطينية ودور مصر الداعم لها.

كما قدمت الدكتورة هند جلال نائب رئيس قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة حياة كريمة محاضرة تعريفية عن دور مؤسسة حياة كريمة، بجانب محاضرة تعريفية عن خدمات المجلس القومي للمرأة قدمتها الدكتورة شيرين بركات مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية.

كما قدمت الدكتورة رانيا الكيلاني أستاذ علم الاجتماع الثقافي محاضرة عن تنمية الوعي وانعكاسه على تنمية المجتمع، كما شملت الندوة تقديم عرض توعوي من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قدمته الدكتورة مروة صبري الباحثة ومنسقة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة القليوبية، كذلك محاضرة عن مخاطر التعاطي والإدمان على الفرد والمجتمع قدمها الدكتور محمد مصطفى خبير الطب الشرعي والسموم بمصلحة الطب الشرعي.

أكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية أن الجامعة حريصة على إطلاق المبادرات المجتمعية كونها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي، حيث تعد أداة فعّالة لنشر الوعي بين الأفراد حول قضايا حيوية تؤثر على حياتهم اليومية ومستقبلهم. ومن خلال إطلاق مثل هذه المبادرات، يمكن تسليط الضوء على تحديات مجتمعية متنوعة.

وأضاف أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز القيم وتنمية الوعي لدى أبنائنا الطلبة والمجتمع ككل. ومن هنا تأتي أهمية مبادرة "وعي" التي تم إطلاقها، لتكون منارةً للتوجيه والتثقيف، ومنصةً للابتكار وبناء القدرات.

واستكمل "سمير" أن مبادرة وعي هي إحدى وسائل الجامعة لتحفيز منسوبيها على المشاركة في حل المشكلات المجتمعية حيث يتم إشراك الجمهور في الحملات التوعوية، ويتحولون من مجرد متلقين إلى مساهمين في التغيير. وهذا يعزز روح المسؤولية المشتركة والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وأشار الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال إلى أن تفاصيل المبادرة تتضمن خمس حملات توعوية تمتد على مدار خمسة أسابيع، حيث يتناول كل أسبوع موضوعًا محددًا يعكس احتياجات المجتمع وأولوياته، وتشمل الحملات موضوعات فنية وثقافية بجانب أخرى تتعلق بالصحة الوقائية ومكافحة الإدمان كما تحرص المبادرة على رفع الوعي بحقوق المرأة، والتوعية بأهمية التحول الرقمي بجانب التأكيد على احتياجات وحقوق ذوي الهمم.

وأوضح أن قطاع خدمة المجتمع هو أحد المحاور الأساسية التي توليها الجامعة اهتمامًا خاصًا حيث تسعى الجامعة دائمًا إلى إحداث أثر إيجابي عبر مشروعات توعوية وتنموية تهتم بالبيئة وتستجيب لاحتياجات المجتمع مستكملًا أن مبادرة "وعي" هي خطوة جديدة في مسيرتنا نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا. وهي دعوة للجميع، طلابًا وأعضاء هيئة تدريس وشركاء، لتقديم إسهاماتهم وإبداعهم في إنجاح هذه المبادرة.

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