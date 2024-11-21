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محافظات

جنايات المنيا تخفف عقوبة مسن اغتصب طفلة من ذوي الاحتياجات

محكمة
محكمة

 أعلنت محكمة جنايات مستأنف العدوة في المنيا، عن تخفيف عقوبة السجن المشدد من 15 سنة، لـ 5 سنوات، بحق " غ، ص" 74 سنة، بتهمة استدراجه وخطف طفلة من ذوي الهمم حال مرورها بالشارع، مستغلا إعاقتها الذهنية، وقام بمواقعة المجني عليها،  مقيمة بمدينة مغاغة شمال المحافظة جنسيا.

مسن يعتدى جنسيا على طفلة من ذوي الاحتياجات

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 عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، واستمعت لمرافعات الدفاع، وأصدرت حكمها حضوريا بتخفيف العقوبة على المتهم إلى 5 سنوات، عقب سماع مرافعات الدفاع مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.


تفاصيل اختطاف طفلة من ذوي الاحتياجات

 وتعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر من العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من أهالي مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، بقيام مسن باستدراج طفلة من ذوي الهمم داخل منزله، ومواقعتها جنسيا، مستغلا إعاقتها الذهنية.

انتقلت الأجهزة الامنية إلى موقع البلاغ، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة للتصرف.

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