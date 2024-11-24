ضبط 3 أطنان دقيق وزيت مجهول المصدر بالزقازيق في الشرقية

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة تموينية مكبرة على أسواق الزقازيق بالشرقية

كما تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة محمد قورة وحاتم راضي المفتشون بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية المكونة من أبوطالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة المحافظة.

وأسفرت عن ضبط صاحب سوبر ماركت وتاجر جملة لحيازته كمية من زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الداله على مصدره قدرها 1000 لتر بواقع واحد طن زيت طعام مجهول وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ١٢١٤٠ جنح الزقازيق.

كما تم ضبط مخزن لصاحب مخبز بلدي وبحوزته 40 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87,5 % والمخصص للمخابز البلدية المدعمة بكمية قدرها 2طن دقيق قام بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ٦٩٦٠ جنح الزقازيق.

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