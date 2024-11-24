محافظ الدقهلية: نستهدف إلقاء نحو 4 مليون و250 ألف زريعة أسماك

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، إلقاء الزريعة السمكية في مياه نهر النيل بالمنصورة،بغرض زيادة الإنتاجية والمساهمة في تنمية الثروة السمكية في المحافظة.

وأوضح أنه تم إلقاء "مليون " وحدة من الزريعة من شاطئ نهر النيل بمدينة طلخا، ومن أمام قرية أويش الحجر مركز المنصورة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية في فروع النيل بالتعاون مع جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية.

وأضاف محافظ الدقهلية أننا نستهدف إلقاء نحو 4 مليون و250 ألف وحدة من زريعة الأسماك في نهر النيل خلال العام المالي الحالي،بغرض زيادة الإنتاجية وتحقيق تنمية فعلية في الثروة السمكية وزيادة الإنتاج والسعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

تهدف إلى المساهمة في إنتاج كميات من الأسماك

وأشار محافظ الدقهلية، أن أعمال الاستزراع تهدف إلى المساهمة في إنتاج كميات من الأسماك بمواصفات إنتاجية عالية، من منطلق الإهتمام بالثروة السمكية وتنمية البحيرات والموارد المائية ورفع كفاءتها لضمان استدامة الموارد السمكية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.

الكميات المستزرعة اليوم واماكن القائها

من جانبه أكد المهندس محمد البساطي مدير منطقة الدقهلية بجهاز الثروة السمكية أن الكميات المستزرعة اليوم تنوعت بين 500 ألف زريعة أسفل كوبري القطار بطلخا، 500 ألف زريعة بقرية أويش الحجر مركز المنصورة وهي من نوع البلطي النيلي.

شهد إلقاء الزريعة السمكية السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، والعقيد أحمد عطية مدير شرطة المسطحات المائية بالمنصورة، المهندس إبراهيم طلعت مدير مكتب المصايد بالمنصورة، محمد حمص المشرف على تطوير بحيرة المنزلة، فهمي علام مدير إدارة الثروة السمكية بالمحافظة.

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