السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يبحث استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

عقد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، اجتماعا اليوم السبت، لمناقشة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية.
 

اقيم الاجتماع بحضور، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية، الدكتور سيد محمدين رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الإعدادية، راغب مختار رئيس المطبعة السرية، إبراهيم طلعت مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لامتحانات الشهادة الإعدادية.

اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سرية الامتحانات

شدد العربي علي اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سرية الامتحانات وضرورة أن يقوم كل رئيس لجنة بتنفيذ القواعد والقوانين لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ودقة وأنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتم الاستعانة بمعلم المادة التي يؤدي الطلاب الامتحان فيها في أعمال الملاحظة في الداخل اللجان.

وقد أصدر العربي تعليمات بشأن تنظيم الاعتذارات عن أعمال الامتحانات بأن تكون داخل الإدارات.

توفر كافة الإمكانات لنجاح الإمتحانات


‏كما أشار العربي إلى أن الدولة توفر كافة الإمكانات لنجاح الإمتحانات حيث أنها قضية أمن قومي ويسهل السيطرة عليها إذا التزمت جميع الجهات المعنية بالقواعد والقوانين المنظمة.

وفي نهاية الاجتماع قدم الشكر للجميع علي الجهد المبذول وتمني لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإستعدادات أشرف العربي التعليم الفني التربية والتعليم الشهادة الاعدادية العملية الامتحانية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تعليم الدقهلية محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية مديرية التربية والتعليم وكيل تعليم الدقهلية

مواد متعلقة

القبض علي عاطل وصاحب عقار بتهمة تهديد طالبين وتصويرهما بدون ملابس بالمنصورة

تفاصيل اجتماع هاني أبوريدة مع ممثلي أندية الصعيد

هل توجد شروط لتوصيل الغاز للمنازل؟ البترول توضح

وكيل تعليم سوهاج يناقش استعدادات امتحانات نصف العام الدراسي

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

منوعات

المزيد

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

كيف رحل الملحن محمد رحيم؟.. وأسباب تأخر تصريح دفنه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث النبوية، كنوز الأذكار تعرف عليها

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بمناسبة سعيدة قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية