وكيل تعليم الدقهلية يبحث استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، اجتماعا اليوم السبت، لمناقشة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية.



اقيم الاجتماع بحضور، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية، الدكتور سيد محمدين رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الإعدادية، راغب مختار رئيس المطبعة السرية، إبراهيم طلعت مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لامتحانات الشهادة الإعدادية.

اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سرية الامتحانات

شدد العربي علي اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سرية الامتحانات وضرورة أن يقوم كل رئيس لجنة بتنفيذ القواعد والقوانين لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ودقة وأنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتم الاستعانة بمعلم المادة التي يؤدي الطلاب الامتحان فيها في أعمال الملاحظة في الداخل اللجان.

وقد أصدر العربي تعليمات بشأن تنظيم الاعتذارات عن أعمال الامتحانات بأن تكون داخل الإدارات.

توفر كافة الإمكانات لنجاح الإمتحانات



‏كما أشار العربي إلى أن الدولة توفر كافة الإمكانات لنجاح الإمتحانات حيث أنها قضية أمن قومي ويسهل السيطرة عليها إذا التزمت جميع الجهات المعنية بالقواعد والقوانين المنظمة.

وفي نهاية الاجتماع قدم الشكر للجميع علي الجهد المبذول وتمني لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا