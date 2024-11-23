كيف رحل الملحن محمد رحيم؟.. وأسباب تأخر تصريح دفنه (إنفوجراف)

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل