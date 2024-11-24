ضبط القائمين على إدارة 8 شركات ومكتب للنصب على راغبي الحج والعمرة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 8 شركات ومكتب لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.

النصب على راغبى الحج والعمرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (8 شركات ومكتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (مجموعة من الأوراق والمستندات التى تدل على نشاطهم الإجرامي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الشركات "بدون ترخيص" والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.

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