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حوادث

ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 100 مليون جنيه في القاهرة

ضبط تاجرى مخدرات
ضبط تاجرى مخدرات بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى القاهرة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، شخصين لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

غسل 100 مليون جنيه فى القاهرة 

واضطلعت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

 

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وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة غسل 100 مليون جنيه غسل الأموال المتحصلة قطاع مكافحة المخدرات محافظة القاهرة

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