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اقتصاد

البنك المركزي المصري مستمر في جهوده لدعم ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

تمكنت إحدى الفرق الفائزة بالتصفيات النهائية للنسخة الثانية من مسابقة "كوادر التكنولوجيا المالية FinTech Got Talent"، التي نظمتها "فينتك إيجيبت" التابعة للبنك المركزي المصري، للعام الثاني على التوالي، من حصد المركز الأول في مسابقة "العرب للتكنولوجيا المالية" التي انعقدت مؤخرًا بدبي ضمن فعاليات معرض جايتكس GITEX North Star 2024.

جهود البنك المركزي المصري في دعم ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية

يأتي ذلك استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية من الشباب، حيث تم تأهيل ودعم الفرق الفائزة بالمركزين الأول والثاني بمسابقة " كوادر التكنولوجيا المالية FinTech Got Talent" لتمثيل مصر في المسابقة العربية، ونجح فريق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد منافسة قوية مع عدد من الجامعات العربية، من حصد المركز الأول عن مشروع "ازرع لي EZRAALI"، والذي يهدف إلى ربط موردي المدخلات والمزارعين والتجار من خلال تطبيق إلكتروني واحد.


وبهذه المناسبة، صرح المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات بأن فوز الفريق المصري بالمركز الأول بمسابقة العرب للتكنولوجيا المالية للعام الثاني على التوالي يعد تتويجًا لجهود البنك في دعم ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية من الشباب تحت مظلة مبادرة "FinYology"،   كما  يؤكد أن السوق المصري غني بالمواهب الشابة في مجال التكنولوجيا المالية، وأن البنك المركزي لا يدخر جهدًا في سبيل تأهيل وتنمية هذه المواهب خاصة طلاب الجامعات، بما يتوافق مع استراتيجيته للتكنولوجيا المالية والابتكار التي تم إطلاقها في 2019. 


وقامت "فينتك إيجيبت" بإطلاق النسخة الثانية من مسابقة "كوادر التكنولوجيا المالية FinTech Got Talent"، الشهر الماضي بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات والبنوك، وتم اختيار أفضل ثلاثة مشاريع ضمن 10 جامعات حكومية وأهلية وخاصة تم تأهيلها للتصفيات النهائية، حيث جاء في المرتبة الأولى المشروع المقدم من الفريق الممثل لكلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية.

 وفي المرتبة الثانية الفريق الممثل لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بينما في المرتبة الثالثة فريق كلية إدارة الأعمال لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، على أن تقوم  حاضنة الأعمال “MINT Incubator” باحتضان الفرق العشرة المؤهلة في التصفيات النهائية  لمدة ثلاثة أشهر من خلال تقديم برنامج دعم فني متكامل للوصول بأفكار تلك المشاريع إلى التطبيق الفعلي. 


وجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسابقة "كوادر التكنولوجيا المالية" العام الماضي تحت مظلة مبادرة FinYology التابعة لـ “فينتك إيجيبت"، وتهدف إلى تقديم الدعم لشباب الجامعات لتعزيز قدراتهم على ابتكار حلول وتطبيقات رقمية تلبي احتياجات السوق المالي والمصرفي.

كما تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "FinYology" بالشراكة مع المعهد المصرفي المصري وعدد من البنوك والمؤسسات المالية المصرية، تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة منذ إطلاقها في فبراير 2020 حتى الآن، حيث بلغ عدد الجامعات المشاركة فيها نحو 30 جامعة حكومية وأهلية وخاصة.

 كما وصل عدد المشروعات التي قام الطلاب بتنفيذها إلى 600 مشروع في مجال التكنولوجيا المالية بمشاركة حوالي 7,400 طالب.
 

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