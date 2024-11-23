صندوق النقد يؤكد التزام المركزي بهذا الأمر، إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد.. وخبير: مصر تحصل على مليار و300 مليون دولار فى هذا الموعد

صندوق النقد الدولي، كشف صندوق النقد الدولي، الأيام الماضية، أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

اختتام بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها لمصر

حيث اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

والمراجعة هي الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، تمهيدا لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، كما يخضع هذا الصرف لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان: إن السلطات المصرية نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مثل توحيد سعر الصرف منذ مارس، الذي قضى على تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويسر الواردات.

المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة

وقالت المؤسسة المالية الدولية، إن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة.



وأوضح الصندوق، أن السلطات المصرية وخبراء الصندوق أحرزوا تقدما كبيرا في المناقشات حول السياسة، بهدف استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القروض.

لقاءات مكثفة بين بعثة الصندوق والمجموعة الوزارية

وتشهد المراجعة الحالية لقاءات مكثفة بين بعثة صندوق النقد الدولي ومسؤولين في المجموعة الوزارية الاقتصادية، وتتناول هذه اللقاءات مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار.

صندوق النقد يعلن موعد صرف 1.3 مليار دولار لمصر

كما اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، تمهيدا لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.

صرف شريحة مالية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار

وأعلن الصندوق الانتهاء من المراجعة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق وصرف شريحة مالية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب انتهاء المجلس من المراجعة الحالية.

وتزور القاهرة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، على رأس وفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية، للاطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادي الراهن في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.

الإشادة بقدرة مصر على مواجهة الظروف الصعبة

وأشادت جورجييفا قبل بدء المراجعة بقدرة مصر على مواجهة الظروف الصعبة، قائلة: "أحيي مصر على قوتها في مواجهة الظروف الصعبة، والمصريين سيرون فوائد برنامج الإصلاح في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء".

تأثيرات التوترات الإقليمية في الاقتصاد المصري

وخلال تصريحات صحفية، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أوضحت جورجييفا أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة حرب غزة، أثرت بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث خسرت مصر 70% من إيرادات قناة السويس نتيجة لهذه الأحداث.

وأشارت كذلك إلى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات في غزة والسودان، ومستضيفةً نحو 9 ملايين مواطن من الدول التي تشهد صراعات في المنطقة.

الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، فيتو

اقتصادي: مصر ستحصل على مليار و300 مليون دولار بعد إعلان صندوق النقد إتمام المراجعة

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: فريق صندوق النقد الدولي استحسن عددا من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي قامت بها مصر الفترة الأخيرة.

عمل صندوق النقد الدولي

ولفت إلى أن لجنة صندوق النقد الدولي أنهت عملها في مصر.

الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد

وأشار الدكتور مصطفى بدرة إلى أن مصر ستحصل على مليار و300 مليون دولار بعد إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة في 10 أو 15 ديسمبر المقبل.

حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي

وأوضح أن صندوق النقد يطلب من مصر حزمة من الإجراءات لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن العامل الزمني عنصر مؤثر في تطبيق الإجراءات بالنسبة للشارع المصري.

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