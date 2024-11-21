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اقتصاد

حسم مصير سعر الفائدة باجتماع المركزي المصري اليوم الخميس

البنك المركزى المصري،
البنك المركزى المصري، فيتو

البنك المركزي المصري، يعقد اليوم الخميس، اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام، لمناقشة ومراجعة سعر الفائدة.

 

 

ماذا حدث فى آخر قرار للبنك المركزي؟

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق (السادس خلال 2024)، والذي عُقد في 17 أكتوبر الماضي، من خلال الإبقاء على أسعار العائد الأساسية كما هي عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

 

كما أسفر اجتماع البنك المركزي الخامس، الخميس 5 سبتمبر 2024، عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الرابع، يوم الخميس 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

 

اجتماع البنك المركزي المصري اليوم 

وفقًا لمواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024، فإن البنك عقد 6 اجتماعات على مدار 2024 حتى الآن لمناقشة سعر الفائدة، ويُعد اجتماع اليوم هو السابع وقبل الأخير، ويتبقى اجتماعا واحدا أخيرا خلال العام الجاري، سيُعقد في 26 ديسمبر المقبل من العام الجارى.

 

توقعات الخبراء لمصير الفائدة

وفي السياق، كشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، توقعاته لقرار البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم بشأن  أسعار الفائدة.

وقال أبو الفتوح: إن معظم التوقعات تشير إلى إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير.

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