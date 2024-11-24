ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، قبل مباراته اليوم أمام ساوثهامبتون في الجولة الـ 12 من البريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعرض لخسارة كبيرة من توتنهام في الجولة نفسها، برباعية نظيفة، بينما يتذيل ساوثهامبتون جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط فقط.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

1- ليفربول 28 نقطة

2- مانشستر سيتي 23 نقطة

3- تشيلسي 22 نقطة

4- آرسنال 22 نقطة

5- برايتون 22 نقطة

6- توتنهام هوتسبير 19 نقطة

7- نوتينغهام فورست 19 نقطة

8- أستون فيلا 19 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

10- فولهام 18 نقطة

11- برينتفورد 17 نقطة

12- مانشستر يونايتد 15 نقطة

13- بورنموث 15 نقطة

14- وست هام يونايتد 12 نقطة

15- إيفرتون 11 نقطة

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- وولفرهامبتون 9 نقاط

18- كريستال بالاس 8 نقاط

19- إبسويتش تاون 8 نقاط

20- ساوثهامتون 4 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفًا على نظيره فريق ساوثهامبتون، اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "سانت ماري".

ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتوسيع الفارق أكثر مع مانشستر سيتي، قبل صدامهما المرتقب في الجولة القادمة، على ملعب "الأنفيلد".

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

تذاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وعلى صعيد آخر كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر منصة إكس، الخميس الماضي، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول، هو أفضل لاعب في البريميرليج حتى الآن بتصويت الجماهير.

ويتواجد محمد صلاح في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، خلف هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ12 هدفا.

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