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ثقافة وفنون

15 ديسمبر، تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًّا بقصر عابدين

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

يحيي المطرب  تامر عاشور حفلًا غنائيًّا يوم 15 ديسمبر القادم، بقصر عابدين، والذي تنظمه مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه، وتذهب عوائد الحفل إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وأتيحت تذاكره عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

 

وكانت آخر أعماله أغنية "وداع وداع" التي طرحها منذ 3 أشهر، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، كما طرح قبلها أغنية "هيجيلي موجوع".

 

ونفى الفنان  تامر عاشور الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إحيائه حفلًا غنائي بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري، برفقة الفنان رامي صبري. 


ودعا عاشور، الجمهور عبر منشور إلى عدم شراء أي تذاكر تخص الحفل المعلن عنه، بقوله: "الإعلان غير صحيح وغير مخطط لإقامة أي حفلات مع الشركة المعلنة عن الحفل، رجاء توخي الحذر وعدم شراء أي تذاكر للحفل".

 

وأعلن عاشور، إنه سيلاحق قانونيًّا الموقع الذي أعلن الحفل.

 

تامر عاشور

أحيا النجم تامر عاشور، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في فاميلي بارك بمدينة الرحاب، وسط حضرر جماهيري رفع شعار "كامل العدد".


حفلة تامر عاشور في فاميلي بارك 

وتألق تامر عاشور خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الحزينة كالمعتاد وسط تفاعل كبير، ومنها أغنيات؛ “وداع وداع، أنت اخترت، ما كلملناش، هيجيلي موجوع”. 

كما قدم تامر عاشور أيضًا عددًا من الأغاني الأخرى، ومنها: “بيت كبير، وبقول عادي، وقولوا سماح”، وغيرها.

 

 

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