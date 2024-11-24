15 ديسمبر، تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًّا بقصر عابدين

يحيي المطرب تامر عاشور حفلًا غنائيًّا يوم 15 ديسمبر القادم، بقصر عابدين، والذي تنظمه مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه، وتذهب عوائد الحفل إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وأتيحت تذاكره عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

وكانت آخر أعماله أغنية "وداع وداع" التي طرحها منذ 3 أشهر، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، كما طرح قبلها أغنية "هيجيلي موجوع".

ونفى الفنان تامر عاشور الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إحيائه حفلًا غنائي بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري، برفقة الفنان رامي صبري.



ودعا عاشور، الجمهور عبر منشور إلى عدم شراء أي تذاكر تخص الحفل المعلن عنه، بقوله: "الإعلان غير صحيح وغير مخطط لإقامة أي حفلات مع الشركة المعلنة عن الحفل، رجاء توخي الحذر وعدم شراء أي تذاكر للحفل".

وأعلن عاشور، إنه سيلاحق قانونيًّا الموقع الذي أعلن الحفل.

تامر عاشور

أحيا النجم تامر عاشور، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في فاميلي بارك بمدينة الرحاب، وسط حضرر جماهيري رفع شعار "كامل العدد".



حفلة تامر عاشور في فاميلي بارك

وتألق تامر عاشور خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الحزينة كالمعتاد وسط تفاعل كبير، ومنها أغنيات؛ “وداع وداع، أنت اخترت، ما كلملناش، هيجيلي موجوع”.

كما قدم تامر عاشور أيضًا عددًا من الأغاني الأخرى، ومنها: “بيت كبير، وبقول عادي، وقولوا سماح”، وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا