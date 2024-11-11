تامر عاشور ينفي إحياءه حفل غنائي بقطر

نفى الفنان تامر عاشور الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إحيائه حفلًا غنائي بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري، برفقة الفنان رامي صبري.

ودعا عاشور، الجمهور عبر منشور إلى عدم شراء أي تذاكر تخص الحفل المعلن عنه، بقوله: "الإعلان غير صحيح وغير مخطط لإقامة أي حفلات مع الشركة المعلنة عن الحفل، رجاء توخي الحذر وعدم شراء أي تذاكر للحفل".

وأعلن عاشور، إنه سيلاحق قانونيًّا الموقع الذي أعلن الحفل.

تامر عاشور

أحيا النجم تامر عاشور، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في فاميلي بارك بمدينة الرحاب، وسط حضرر جماهيري رفع شعار "كامل العدد".



حفلة تامر عاشور في فاميلي بارك

وتألق تامر عاشور خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الحزينة كالمعتاد وسط تفاعل كبير، ومنها أغنيات؛ “وداع وداع، أنت اخترت، ما كلملناش، هيجيلي موجوع”.

كما قدم تامر عاشور أيضًا عددًا من الأغاني الأخرى، ومنها: “بيت كبير، وبقول عادي، وقولوا سماح”، وغيرها.