الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر عاشور ينفي إحياءه حفل غنائي بقطر

تامر عاشور
تامر عاشور

نفى الفنان  تامر عاشور الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إحيائه حفلًا غنائي بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري، برفقة الفنان رامي صبري. 

ودعا عاشور، الجمهور عبر منشور إلى عدم شراء أي تذاكر تخص الحفل المعلن عنه، بقوله: "الإعلان غير صحيح وغير مخطط لإقامة أي حفلات مع الشركة المعلنة عن الحفل، رجاء توخي الحذر وعدم شراء أي تذاكر للحفل".

وأعلن عاشور، إنه سيلاحق قانونيًّا الموقع الذي أعلن الحفل.

 

تامر عاشور

أحيا النجم تامر عاشور، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في فاميلي بارك بمدينة الرحاب، وسط حضرر جماهيري رفع شعار "كامل العدد".


حفلة تامر عاشور في فاميلي بارك 

وتألق تامر عاشور خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الحزينة كالمعتاد وسط تفاعل كبير، ومنها أغنيات؛ “وداع وداع، أنت اخترت، ما كلملناش، هيجيلي موجوع”. 

كما قدم تامر عاشور أيضًا عددًا من الأغاني الأخرى، ومنها: “بيت كبير، وبقول عادي، وقولوا سماح”، وغيرها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أغاني تامر عاشور أغنية تامر عاشور أسعار تذاكر حفل تامر عاشور

مواد متعلقة

تامر عاشور يسجل الأغاني الأخيرة لألبومه الجديد

تامر عاشور يتألق بواحدة من أقوى حفلاته في فاميلي بارك بحضور كامل العدد (صور)

الأكثر قراءة

بينهم لاعب الزمالك، أسماء ضحايا علي غزال من نجوم الكرة

القبض على الطبيبة وسام شعيب بعد فيديو انتهاكها حق مريضة

سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

شرط إيجاريا قبل القدوم إلى القاهرة لـ الانضمام إلى الزمالك

حريق هائل داخل شقة سكنية أمام حديقة حيوان الجيزة (صور)

التعليم تكشف السبب وراء قرار استعادة التابلت من طلاب الثانوية (فيديو)

شبورة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

نقيب الأطباء يكشف العقوبة المتوقعة على طبيبة النساء بعد تشهيرها بالمرضى

منوعات

المزيد

مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة في انهيار صخري شمال اليمن

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين 11/11/2024

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام وعلاقته بالثروة والسلطة والرزق الوفير

كيف تكون الجنة ميراثا؟، تفسير الشعراوي للآية 85 من سورة الشعراء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads