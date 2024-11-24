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أخبار مصر

هطول أمطار متوسطة على عدد من محافظات الجمهورية (صور)

أمطار، فيتو
أمطار، فيتو

حالة الطقس، شهدت بعض مناطق الجمهورية هطول أمطار متوسطة إلى كثيفة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية  قد حذرت من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع الجاري، اعتبارا من اليوم الأحد، وتتمثل التقلبات الجوية في انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك  نشاط للرياح بقيم تتراوح من 40:50 كم فى الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد  إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط وهي "مطروح، الإسكندرية، البحيرة"، حيث تصل سرعة الرياح من 60: 85 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من 4: 6 أمتار.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وهم "كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من4:5 متر.

تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من 3:4 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية هذه المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب حركة الملاحة البحرية.

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حركة الملاحة البحرية حالة الطقس

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