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ثقافة وفنون

تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل Hawkeye

Hawkeye، فيتو
Hawkeye، فيتو

Hawkeye، أعلنت استديوهات مارفل، رسميا عن بدء عمليات التصوير الخاصة، بالموسم الثاني من مسلسل Hawkeye.

تفاصيل مسلسل Hawkeye

وأوضحت مارفل، أن الموسم الثاني من مسلسل Hawkeye، سيطرح بحلول خريف عام ٢٠٢٥.

ويشهد الجزء الثاني، عودة، الممثل الشهير، "جيرمي رينر"،  والممثلة الشابة هايلي ستينفلد، للعب دور البطولة علي أن يكون دور هايلي، أكبر وأعمق خلال أحداث الموسم الجديد، كما يرغب الأستديو بتعيين ممثل درجة أولى مشهور، لأداء دور شقيق Clint والذي سيكون الشرير الرئيسي في المسلسل.

مسلسل مارفل Hawkeye

"Hawkeye" هو مسلسل تلفزيوني أمريكي، تدور أحداثه في إطار أكشن مثير،يضم مجموعة متميزة من نجوم الفن العالمي وعلى رأسهم؛ بطولة جيرمي رينر، وهيلي شتايفيلد، ومن إخراج ماتيو مايكل كارنهان.

 وعرض الموسم الأول من المسلسل، حصريًّا عبر منصة ديزني بلس خلال شهر نوفمبر من عام ٢٠٢١، وحقق نجاحا كبيرا.

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