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ثقافة وفنون

يعرض قريبا، نتفليكس تروج لمسلسل موعد مع الماضي

آسر ياسين، فيتو
آسر ياسين، فيتو

روجت منصة نتفليكس لمسلسل موعد مع الماضي الذي يعرض قريبا عبر المنصة.

 نشر حساب المنصة الرسمي عبر انستجرام صورا للأبطال مرفقة بتعليق “ نجوم موعد مع الماضي جاهزين للمسلسل وإحنا كمان.. يعرض يوم ٦ ديسمبر على نتفليكس”.  

 

مسلسل موعد مع الماضي 

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. 

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).  

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آسر ياسين هدى المفتي تامر نبيل شريف سلامة شيرين رضا مسلسل موعد مع الماضي منصة نتفليكس موعد مع الماضي

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