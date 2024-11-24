وزير التموين يتفقد المنطقة اللوجيستية وبعض المنشآت التجارية بالغربية

يتفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، في جولة بمحافظة الغربية، بعض المنشآت التموينية والمنطقة اللوجيستية بالمحافظة.

وكانت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة قد وقعت، مؤخرا، عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.

التجارة الداخلية محرك رئيسي للاقتصاد المصري

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن “التجارة الداخلية تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث تسهم في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز الاستهلاك المحلي، وفي اقتصاد يتسم بالتنافسية المتزايدة، نجد أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل حلًّا فعّالًا لتجاوز التحديات التي قد تواجه هذا القطاع كما تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى التي تعمل على وصول المنتجات والخدمات للمستهلك النهائي، وهي تلعب دورًا أساسيًّا في تسهيل حركة السلع والخدمات بين محافظات الجمهورية”.

وزير التموين: تطوير البنية الأساسية يساهم في تعزيز الربط بين المنتجين والمستهلكين

ولفت إلى أن تطوير البنية الأساسية يساهم في تعزيز الربط بين المنتجين والمستهلكين، مما يعزز من استقرار الأسعار ويزيد من جودة المنتجات المعروضة في الأسواق وان المشروعات الجديدة المقرر إنشاؤها في محافظتي الشرقية وبنى سويف ستتضمن أنشطة تجارية متنوعة وتقدر إجمالي استثمارات الثلاثة مناطق بـ 4.8 مليار جنيه.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف، كما تقوم الوزارة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بتنفيذ عدد أكثر من 18 مشروعا في مجال التجارة الداخلية في 12 محافظة بتكلفة استثمارية قد تتعدى 60 مليار جنيه ومن المقرر التوسع في إنشاء مثل هذه المناطق في باقي محافظات الجمهورية مستقبلا.

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