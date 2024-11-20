خطة التموين لتنظيم أسواق اليوم الواحد بالمحافظات.. البداية في القاهرة والإسكندرية.. انطلاقة قريبا بالجيزة بتخفيضات 50 %

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظة الجيزة لتنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء المحافظة، وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

وأسوة بمعرض مدينة نصر، قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية للبدء في تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء المحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

كما تم التنسيق مع كل من جهاز مدينة 6 أكتوبر وجهاز مدينة الشيخ زايد وبناءًا على رغبتهم لتوفير أماكن تخصص لهذا الغرض فى نطاق المدينتين.

افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر

جاء ذلك بعد افتتاح شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، الجمعة الماضي، والتى تم إقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى 50% فى بعض السلع.

كما سبق وافتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشهر الماضي، مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة.

تعميم تجرية أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات

وتدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية مع المحافظات تعميم تجربة السوق الواحد على مستوى الجمهورية بعد نجاحها في الإسكندرية، ومدينة نصر.

وٱكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن هناك جهودًا حكومية مكثفة لإنشاء سوق اليوم الواحد بجميع المحافظات للسيطرة على الأسعار، مؤكدًا أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة بما يساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة..

وأشار وزير التموين إلى أن هناك خطة للحد من تعدد الحلقات الوسيطة، لوصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتي تحظي بمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أحياء إقامة أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة

من جانبه، قال محافظ الجيزة إنه سيتم انعقاد الأسواق بأحياء الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والمنيرة الغربية كمرحلة أولي علي أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وستشهد أحياء العمرانية، الوراق، المنيرة، إمبابة، وبولاق الدكرور إطلاق هذه الأسواق، والتي من المتوقع أن تساهم في توفير العديد من السلع الأساسية مثل الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

أهمية أسواق اليوم الواحد بالجيزة

و تساهم أسواق اليوم الواحد في تخفيض الأسعار من خلال تقليل تكاليف التوزيع والتسويق، كما أنها توفر على المواطنين الوقت والجهد المبذول في البحث عن السلع بأسعار مناسبة، وتساهم في دعم المنتجات المحلية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

كما تهدف هذه الأسواق إلى توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك من خلال تقليل حلقات التسويق ووصول المنتجات مباشرة من الموردين إلى المستهلكين.

وتعتبر هذة الأسواق غير موجه لفئة معينة، بل سيكون متاحًا للجميع، بمشاركة الغرفة التجارية، وشركات السوق الكبرى، والشركة القابضة التي تعد المسؤول الأساسي عن تنظيم هذه الفعالية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم المواطن في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، لاسيما في محافظة القاهرة التي تعد من أكثر المحافظات كثافة سكانية في مصر، حيث يعيش بها أكثر من 11 مليون نسمة.

أسعار السلع بأسواق اليوم الواحد

وتتراوح الخصومات على السلع ما بين 20% إلى 50% في بعض السلع، وجاءت الأسعار كالآتي:

لحوم سودانية بسعر 275 جنيها

دواجن برازيلية بسعر 135 جنيها

دواجن محلية 135 جنيها

سعر كرتونة البيض 150 جنيها

كيس مكرونة حواء 400 جرام بسعر 12.5 جنيه بدلا من 15 جنيها

2 كيلو بصل أحمر بسعر 26 جنيها

2 كيلو بصل أبيض بسعر 36 جنيها

2 كيلو برتقال بسعر 25 جنيها

3 كيلو بطاطس بسعر 50 جنيها

3 كيلو طماطم بسعر 25 جنيها

سكر 31 جنيها للكيلو

الدقيق 17 جنيها

أرز 5 كيلو بسعر 135 جنيها بدلا من 160 جنيها

أرز كيلو واحد بسعر 28 جنيه بدلا من 32 جنيها

كيلو مكرونة بسعر 20 جنيه بدلا من 25 جنيها

عدس 500 جرام بسعر 28 بدلا من 32 جنيها

شاي 40 جرام بسعر 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شاي 100 جرام بسعر 12 جنيها بدلا من 16 جنيها

زيت الذرة لتر 89.50 جنيه

زيت عباد الشمس لتر 68 جنيها

زيت طعام 0.8 لتر بسعر 50 جنيها

زيت خليط 900 مللي بسعر 57 جنيها

زيت طعام لتر بسعر 64 جنيها

زيت بذرة قطن 900 مللي 57 جنيها

زيت خليط 700 جنيه 45 جنيها

صابون سائل 700 جرام بسعر 16 جنيها

صابون تواليت 125 جراما بسعر 13 جنيها

صابون غسيل معطر 7 جنيهات

صابون مطبخ 5 جنيهات

علبة حلاوة طحينية كيلو بسعر 90 جنيها

علبة حلاوة 650 جراما بسعر 65 جنيها

مربى 850 جرام قطع بسعر 50 جنيها

جركن مربى كيلو بسعر بسعر 50 جنيها.

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