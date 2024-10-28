التموين توقع عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية جديدة بالشرقية وبني سويف.. إقامة أنشطة متنوعة وأسواق جملة.. توفير خدمات حكومية وأندية اجتماعية.. واستثمارات تصل لـ 4.8 مليار جنيه

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.

ووقعت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية مع كل من المهندس محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة إعمار والمهندس علاء شوقى رئيس مجلس إدارة شركة تشيلو.

وزير التموين: التجارة الداخلية تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن “التجارة الداخلية تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث تسهم في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز الاستهلاك المحلي، وفي اقتصاد يتسم بالتنافسية المتزايدة، نجد أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل حلًّا فعّالًا لتجاوز التحديات التي قد تواجه هذا القطاع كما تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى التي تعمل على وصول المنتجات والخدمات للمستهلك النهائي، وهي تلعب دورًا أساسيًّا في تسهيل حركة السلع والخدمات بين محافظات الجمهورية”.

وزير التموين: تطوير البنية الأساسية يساهم في تعزيز الربط بين المنتجين والمستهلكين

ولفت الى أن تطوير البنية الأساسية يساهم في تعزيز الربط بين المنتجين والمستهلكين، مما يعزز من استقرار الأسعار ويزيد من جودة المنتجات المعروضة في الأسواق وان المشروعات الجديدة المقرر إنشاؤها في محافظتي الشرقية وبنى سويف ستتضمن أنشطة تجارية متنوعة وتقدر إجمالي استثمارات الثلاثة مناطق بـ 4.8 مليار جنيه.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف، كما تقوم الوزارة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بتنفيذ عدد أكثر من 18 مشروع في مجال التجارة الداخلية في 12 محافظة بتكلفة استثمارية قد تتعدى 60 مليار جنيه ومن المقرر التوسع في إنشاء مثل هذه المناطق في باقي محافظات الجمهورية مستقبلا.

وتابع: “اليوم، نحتفل بتوقيع عقود مشروعات أخرى تهدف الى تحقيق شراكات قوية تساهم في تحسين البيئة التجارية، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الخدمات المرتبطة بهذا القطاع القوى، وكذلك تعمل على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الوصول إلى الأسواق”.

ووجه وزير التموين بتذليل أي عقبات تواجه المطورين في تنفيذ المشروعات والمراكز التجارية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، بالمحافظات المختلفة.

من جانبها استعرضت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أهمية إنشاء المشروعات والمراكز التجارية الجديدة، حيث تتضمن هذه المشروعات منطقة أرض الكريمات ببني سويف على مساحة 47 فدان وباستثمارات تقترب من 3.8 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة مركز تجارى وأسواق جملة ومنطقة ترفيهية ونادى اجتماعى رياضى وقاعة مؤتمرات ومراكز تدريب وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات ومخازن أدوية، ومنطقة أرض مصنع الثلج بمحافظة بنى سويف على مساحة 2350 متر باستثمارات حوالى 400 مليون جنيه وتوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة مركز تجارى وهايبر ماركت ومعارض تجارية، والمنطقة الثالثة بأرض العصلوجى بمحافظة الشرقية على مساحة 4 فدان وباستمارات تقرب من 600 مليون جنيه وتوفر ما يقرب من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم، ومن المقرر انتهاء من هذه المشروعات خلال عامين.

ولفتت إلى أن وزير التموين وجه بتذليل أي عقبات تواجه المطورين في تنفيذ المشروعات والمراكز التجارية .



على جانب آخر وبناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير منظومة العمل والاستعانة بأحد أهم المراكز البحثية في مصر، وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع مركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC بمعهد التخطيط القومي،حيث يتميز بتقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية في مجالات التخطيط والتنمية وهو مركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC ووقوع البروتوكول كل من الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد الدكتور مصطفى أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق والرئيس التنفيذي لمركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC.