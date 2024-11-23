وزير التموين يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي مع دول حوض النيل

ألقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كلمته خلال فعاليات النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال، والمُقام اليوم بالقاهرة تحت رعاية وبحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة.

وخلال كلمته، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية عمق العلاقات المصرية السودانية على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية من أولى اهتماماتها التكامل الاقتصادي مع دول حوض النيل وخاصة دولة السودان الشقيق.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أهمية التعاون المشترك بين البلدين وتحسين سلاسل الإمداد خاصة في مجال الأمن الغذائي، لاسيما بعد الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة المصرية في تنفيذ خطتها لتطوير البنية التحتية من تطوير الطرق وزيادة السعات التخزينية والتي تفتح آفاق كبيرة لتدعيم التعاون المشترك.

وحضر سعود البرير وألقى كلمة ممثل رجال الأعمال السودانيين، ونجيب ساويرس رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي للسويدي إليكتريك وألقى كلمة ممثل رجال الأعمال المصريين.

ومن الجانب السوداني حضر السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان بمصر، والدكتور عمر أحمد محمد وزير التجارة والتموين، والدكتور محاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة، والمهندس أبو بكر أبو القاسم عبد الله وزير النقل، وأحلام مهدي مدني وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محي الدين نعيم وزير النفط والطاقة.

اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية

من ناحية أخرى، دعا الوزير المواطنين إلى الإبلاغ الفوري للجهات الرقابية في حال وجود أي اختلاف أو ملاحظات على جودة اللحوم أو أي منتج آخر، مشددًا على أهمية دور الرقابة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن السوق المحلية بنحو 30 %.

وأكدت وزارة التموين أن تعاقدات الوزارة والاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم الطازجة المستوردة تبلغ 7.5 أشهر.

وأشارت إلى أن هناك أرصدة موجودة حاليا من اللحوم السوداني والجيبوتي تبلغ 20 ألف رأس، وأن الاستيراد متواصل من السودان والصومال وجيبوتي دون أي عقبات لوجيستية تكفي احتياجات السوق المصري دون أية مشكلات.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وفي الوقت الذي يتجاوز فيه أسعار اللحوم الطازجة بالأسواق الخارجية 450 جنيها للكيلو، تطرح وزارة التموين اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن نظيرتها بنحو 30%، حيث يبلغ أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية كالآتي:

كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا

كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر 310 جنيهات

كيلو اللحوم الهندي بسعر 195 جنيهًا

كما تطرح وزارة التموين 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

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