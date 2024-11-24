الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

تواجد أمني كثيف في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان وسماع دوي إطلاق نار

محيط السفارة الإسرائيلية
محيط السفارة الإسرائيلية بعمان، فيتو

أعلن موقع روسيا اليوم في خبر عاجل له، عن تواجد أمني كثيف في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمان، وسماع دوي رصاص فجر اليوم.


‏‎وأوضحت أن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية للسفارة الإسرائيلية في عمان. ⁧


‏‎وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية بأن محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، شهد تواجدا كثيفا لأجهزة الأمن العام، بعد منتصف ليلة الأحد.
‏‎وبينت أنه وفقا لشهود عيان، فقد جاء ذلك بعد سماع صوت إطلاق عيارات نارية في محيط السفارة.


‏‎وذكرت أن الأجهزة الأمنية طلبت من المجاورين البقاء داخل بيوتهم، فيما يجري البحث في منازل مجاورة عن "فاعل فار".

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غزة السفارة الإسرائيلية عمان للسفارة الإسرائيلية في عمان الأم

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