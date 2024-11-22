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خارج الحدود

زاخاروفا: تصريحات زيلينسكي تؤكد أنه ليس منتهي الصلاحية فقط بل غارق في المخدرات

زيلينسكي،فيتو
زيلينسكي،فيتو

لفتت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن زلة لسان  زيلينسكي حول ضرب قواته أراضي روسيا أكثر من مرة بصواريخ أمريكية جاء قبل حصوله على الضوء الأخضر من بايدن.

وكنوع من السخرية قالت زاخاروفا في قناتها على تيليجرام إن تصريح زيلينسكي كان رائعا، كجميع تصريحاته السابقة.

وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي نستخدم فيها هذا السلاح (الصواريخ الأمريكية) اتضح الأمر أن زيلينسكي ليس منتهي الصلاحية فقط، بل غارق في استنشاق المخدرات.

 زيلينسكي تثبت تعاطيه المخدرات

 وتابعت أنه يبدو احتجاج زيلينسكي بعد استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" الباليستي فرط الصوتي ردا على قصفه، كطفل يقول لأبيه لماذا عاقبتني على كسر النافذة هذه المرة فهي ليست الأولى التي أفعلها!".

 

ووجه الرئيس فلاديمير بوتين الليلة الماضية كلمة أكد فيها ضرب أوكرانيا أهدافا في مقاطعتي كورسك وبريانسك الحدوديتين جنوب غربي روسيا بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية، و"ستورم شادو" البريطانية، وصدّ الدفاعات الروسية لها.

وأعلن بوتين توجيه الجيش الروسي ردا على ذلك ضربة دقيقة وشاملة بصاروخ "أوريشنيك" البالستي فرط الصوتي متعدد الرؤوس.

 موسكو ستضرب المواقع العسكرية 

وحذر بوتين الغرب من أن جميع أنظمة الدفاع الجوي في العالم غير قادرة على اعتراض هذا الصاروخ التي تسير أسرع من الصوت بعشر مرات، وأن موسكو ستضرب المواقع العسكرية في الدول التي تستخدم أسلحتها ضد روسيا.

وضرب الجيش الروسي الليلة الماضية مصنع يوجماش العسكري تحت الأرضي في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك شرق أوكرانيا ودمره بالكامل، في عملية هزت نظام كييف ورعاته.

 

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الجيش الروسي الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الصواريخ الأمريكية بايدن

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