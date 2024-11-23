السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مشاري العفاسي ينعى الملحن محمد رحيم: كان له بعد الله فضل علي

مشاري راشد،فيتو
مشاري راشد،فيتو

نعى القارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي الملحن الشهير محمد رحيم  الذي غيبه الموت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بشكل مفاجئ عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.

وقال “العفاسي” بتدوينة عبر موقع إكس: إنا لله وإنا إليه راجعون حزنت كثيرًا لوفاة أخي العزيز #محمد_رحيم

كان له بصمة وفضل بعد الله علي
في تلحينه أنشودة:

يارايحين على مصر
مين يبعت سلامى فى كلمتين
يا أهل الله، مشتاق لناسها الطيبين
و دى ياما فيها مخلصين

كما كان يحب قصيدة ليس الغريب ويبكي متأثرًا بمعانيها الصادقة رحمه الله

وفاة محمد رحيم

وكان المطرب هيثم سعيد أعلن خبر الوفاة، مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفى منذ قليل الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم  برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

 

وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين".

 محمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال اغنية وغلاوتك وكانت أول الحانة وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان لم 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الملحن الكبير محمد رحيم الملحن محمد رحيم وفاة محمد رحيم محمد رحيم مشاري العفاسي

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

بعد 18 ساعة تحت التكييف، وصول جثمان الملحن محمد رحيم للطب الشرعي

رابطة الأندية تعلن إيقاف مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

مشاري العفاسي ينعى الملحن محمد رحيم: كان له بعد الله فضل علي

6 وفيات و17 مصابًا، ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم الصحراوي الغربي

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

منوعات

المزيد

بعد تضاعف ثروته، إيلون ماسك الأغنى في التاريخ

الفضول يقود سباك نمساوي للعثور على كنز ثمين

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

3600 دولار سعر طن النحاس اليوم السبت في بورصة المعادن

السكك الحديدية تعلن إيقاف تشغيل بعض القطارات على خط الإسكندرية المنصورة والعكس

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في جلسة محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (1 – 3)

لماذا سُمي إبليس بهذا الاسم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

بالأحاديث النبوية، كنوز الأذكار تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية