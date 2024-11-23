الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل هناك قلق بشأن ارتفاع سعر الدولار؟ هشام عز العرب يكشف الكواليس

هشام عز العرب، فيتو
هشام عز العرب، فيتو

سعر صرف الدولار، قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، والخبير المصرفي، إن سياسة البنك المركزي حاليا تتبع سعر الصرف المرن.

الحركة العالمية لسعر الدولار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر"، أن صعود وهبوط سعر صرف الدولار في مصر يتماشى مع حركته عالميا.
 

سعر الدولار أمام العملات الأجنبية

وأكد أن الدولار يرتفع أمام اليورو والإسترليني وبالتالي من الطبيعي صعوده أمام الجنيه، وما يجب توضيحه أن العملة ليست جزءًا من كرامة الدولة ولكنها متعلقة بالسياسة الاقتصادية للدولة".

استقرار سعر الدولار 

ولفت إلى أن السوق بداية العام الجاري كانت تقيم الدولار بسعر يتراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه، وبالتالي فالسعر الحالي هو حقيقي وطبيعي وغير متحكم به في ظل مرونة سعر الصرف تلك السياسة التي يتبعها البنك المركزي، معقبا :"التاجر اللي بيشتري دلوقتي بـ49 جنيها هو اللي كان بيشتري بـ70 وأكتر من كده قبل كده".

 

رؤية هشام عز العرب لسعر الدولار مستقبلا

وأشار إلى أن الناس بتوع صندوق النقد الدولي ناس مش سهلة ويعرفوا عننا أكتر ما نعرف وعندهم مصادر للمعلومة، وأكدوا أنهم مطمئنين للبنك المركزي وفق سياساته الحالية، وبالتالي يجب على المصريين أن يطمئنوا لسعر صرف الدولار".

هشام عز العرب يكشف مشكلة صندوق النقد الوحيدة مع مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 23 نوفمبر 2024

وتابع: "لا يهمني سعر الدولار أكثر ما يشغلني توفير السيولة الدولارية، ومينفعش نقعد بالعملة بتاعتنا ونيجي فترة ونعمل حادثة في التحريك، ينبغي عدم إعادة أخطاء الماضي".

وأكد: “لا يوجد ما يقلق بشأن تحرك الدولار ولا عودة للتجارب السابقة الخاطئة التي تسببت في الأزمة الاقتصادية الماضية”.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار الدولار سعر صرف الدولار هشام عز العرب صندوق النقد الدولي عمرو أديب

مواد متعلقة

هشام عز العرب يكشف مشكلة صندوق النقد الوحيدة مع مصر

صندوق النقد يؤكد التزام المركزي بهذا الأمر، إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد.. وخبير: مصر تحصل على مليار و300 مليون دولار فى هذا الموعد

سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 23 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

الأكثر قراءة

شعبة الاتصالات تكشف مفاجأة بشأن أسعار كروت شحن الموبايل

رابطة الأندية تعلن إيقاف مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

بعد 18 ساعة تحت التكييف، وصول جثمان الملحن محمد رحيم للطب الشرعي

هل هناك قلق بشأن ارتفاع سعر الدولار؟ هشام عز العرب يكشف الكواليس

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

هشام عز العرب يكشف مشكلة صندوق النقد الوحيدة مع مصر

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

منوعات

المزيد

بعد تضاعف ثروته، إيلون ماسك الأغنى في التاريخ

الفضول يقود سباك نمساوي للعثور على كنز ثمين

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

3600 دولار سعر طن النحاس اليوم السبت في بورصة المعادن

السكك الحديدية تعلن إيقاف تشغيل بعض القطارات على خط الإسكندرية المنصورة والعكس

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في جلسة محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقته بوجود الكثير من الأعداء

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية