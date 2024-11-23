هل هناك قلق بشأن ارتفاع سعر الدولار؟ هشام عز العرب يكشف الكواليس

سعر صرف الدولار، قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، والخبير المصرفي، إن سياسة البنك المركزي حاليا تتبع سعر الصرف المرن.

الحركة العالمية لسعر الدولار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر"، أن صعود وهبوط سعر صرف الدولار في مصر يتماشى مع حركته عالميا.



سعر الدولار أمام العملات الأجنبية

وأكد أن الدولار يرتفع أمام اليورو والإسترليني وبالتالي من الطبيعي صعوده أمام الجنيه، وما يجب توضيحه أن العملة ليست جزءًا من كرامة الدولة ولكنها متعلقة بالسياسة الاقتصادية للدولة".

استقرار سعر الدولار

ولفت إلى أن السوق بداية العام الجاري كانت تقيم الدولار بسعر يتراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه، وبالتالي فالسعر الحالي هو حقيقي وطبيعي وغير متحكم به في ظل مرونة سعر الصرف تلك السياسة التي يتبعها البنك المركزي، معقبا :"التاجر اللي بيشتري دلوقتي بـ49 جنيها هو اللي كان بيشتري بـ70 وأكتر من كده قبل كده".

رؤية هشام عز العرب لسعر الدولار مستقبلا

وأشار إلى أن الناس بتوع صندوق النقد الدولي ناس مش سهلة ويعرفوا عننا أكتر ما نعرف وعندهم مصادر للمعلومة، وأكدوا أنهم مطمئنين للبنك المركزي وفق سياساته الحالية، وبالتالي يجب على المصريين أن يطمئنوا لسعر صرف الدولار".

وتابع: "لا يهمني سعر الدولار أكثر ما يشغلني توفير السيولة الدولارية، ومينفعش نقعد بالعملة بتاعتنا ونيجي فترة ونعمل حادثة في التحريك، ينبغي عدم إعادة أخطاء الماضي".

وأكد: “لا يوجد ما يقلق بشأن تحرك الدولار ولا عودة للتجارب السابقة الخاطئة التي تسببت في الأزمة الاقتصادية الماضية”.





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