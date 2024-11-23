السبت 23 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مقتل جندي إسرائيلي في معارك قطاع غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت،  أن  جندي إسرائيلي قتل  في معارك بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت بثت كتـائب القســام - الجناح العسكري لحركة حماس-  مشاهد من عملية استهداف منزلا تحصنت فيه قوة إسرائيلية غرب جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت فصائل فلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها تمكنت من استهداف قوة مشاة هندسية للاحتلال من 5 جنود بعملية مركبة قرب مفترق برج عوض برفح جنوب قطاع غزة.

 

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال


وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت مصادر طبية فلسطينية في غزة، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44176 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 44176 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 104,473، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

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غزة كتائب القسام حماس جباليا

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