السبت 23 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة

أبوعبيدة، فيتو
أبوعبيدة، فيتو

قال أبو عبيدة ، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، اليوم السبت، إنه "بعد عودة الاتصال مع مكلفين بحماية أسرى تبين مقتل إحدى أسيرات العدو بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة".

مقتل أسيرة إسرائيلية في شمال غزة 

وأضاف أبو عبيدة: "لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمال قطاع غزة".
وتابع: "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم وهم  يصرون على الإمعان في التسبب بمعاناة أسراهم ومقتلهم".

واختتم أبوعبيدة حديثه: "على العدو الاستعداد للتعامل مع اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع واستشهاد بعض الآسري".

 

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أبو عبيدة كتائب عز الدين القسام غزة

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