مع ختام معرض الحرف اليدوية والتراثية، شهادات تقدير لمنسقي وعارضي"أيادي مصر"

سلمت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مع ختام معرض الحرف اليدوية والتراثية، "معرض الوادي الجديد الزراعي _ EGY AGRI"، العارضين شهادات تقدير ومشاركة.

جاء ذلك خلال لقاء حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، منسقي وعارضي منصة "أيادي مصر" التابعة لوزارة التنمية المحلية، المُشاركين بفعاليات "معرض الوادي الجديد الزراعي _ EGY AGRI" من خلال عرض الحرف اليدوية والتراثية بالقرية التراثية، والمقام خلال الفترة ٢١- ٢٢ نوفمبر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارتي الزراعة والصناعة، يرافقها إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعماد حسني مدير عام إدارة الإنتاج بالمحافظة.

وأعربت نائب المحافظ عن تقديرها للمشاركة القيِّمة للعارضين من مختلف أنحاء الجمهورية، والإسهام في إنجاح فعاليات المعرض الزراعي وزيارة السيد رئيس مجلس الوزراء، مُشيدةً بجودة المعروضات وثراء تنوعها الذي يعكس تراث مصر وثقافاتها المختلفة.

رئيس الوزراء يتفقد القرية التراثية ومعرض أيادي مصر

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرية التراثية بمقر نادي الهجن شمال مدينة الخارجة، والتي تضم معرضًا متكاملا لمختلف الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، بالإضافة لتمثيل معرض "أيادي مصر" بعارضين من مختلف محافظات الجمهورية، ترافقه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بحضور لفيف من الوزراء والمحافظين، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك على هامش حضور فعاليات مهرجان الهجن.

وخلال جولته فى أرجاء القرية التراثية استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حول مكونات القرية والأنشطة والفعاليات التى يتم تقديمها من خلالها.

وأوضح الزملوط أن القرية مقامة على مساحة أكثر من 18 ألف م2، منها مساحة 1000 م2، تضم نحو 110 باكيات ومظلات ضيافة، مخصصة لعرض مختلف منتجات الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، التي تشمل أعمال الخوص، والخزف، والرسم بالرمال، والحلي، هذا بالإضافة لتمثيل مبادرة وزارة التنمية المحلية للحرف التراثية "أيادي مصر" من خلال عارضين من مختلف المحافظات.

وفى هذا السياق، حضر عرضًا تفصيليًا عن منصة "أيادي مصر"، عبر الشاشات التفاعلية، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة أطلقت منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP، والشركة التنفيذية إي- أسواق مصر E-Aswaaq misr إحدى شركات مجموعة e-finance.

وأوضحت الوزيرة أن المنصة تهدف إلى تسويق مشروعات الحرف اليدوية، وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لتسويق منتجاتهم اليدوية والحرفية.

كما تفقد رئيس الوزراء معرض الحرف اليدوية والتراثية، وكذا عدد من ورش الحرف اليدوية الخاصة بالرسم على الرمال، والنول، والصوف، وغزل السجاد، والخزف، والفخار، مشيدًا بجودة وتميز وتنوع المنتجات المعروضة، وخاصة بالمنتجات صديقة البيئة، كما قدم التحية والتقدير لمختلف العارضين، مؤكدا أن مثل هذه المنتجات لها قدرة على المنافسة الكبيرة فى مختلف الأسواق؛ لجودتها وتنوعها، ودورها فى التعبير عن الحضارة والتراث المصري الرفيع، والثقافات المصرية المختلفة.

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