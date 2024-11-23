قد يؤدي للتليف والسرطان، أعراض ومضاعفات التهاب الكبد الوبائي سي

التهاب الكبد الوبائي سي هو حالة فيروسية تؤدي إلى التهاب الكبد، ويمكن أن تكون عدوى التهاب الكبد الوبائي سي حادة أو مزمنة، وتؤدي العدوى المزمنة إلى مضاعفات خطيرة، ولكن العلاج المناسب يمكن أن يشفي عادةً من فيروس التهاب الكبد، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ما هي أعراض التهاب الكبد الوبائي سي؟

قد تظهر الأعراض بعد 2 - 12 أسبوعًا من التعرض، وتعتبر الأشهر الستة الأولى بعد الإصابة حادة.

قد يسبب التهاب الكبد الوبائي سي الحاد:

الحمى

التعب

الغثيان أو آلام المعدة

فقدان الشهية

اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان)

إذا لم يتخلص الجسم من الفيروس، فسيصبح التهاب الكبد الوبائي سي الحاد مزمنًا، وتشير التقديرات إلى أن 55 - 85% من الأشخاص الذين يصابون بفيروس التهاب الكبد سي سيصابون في نهاية المطاف بالتهاب الكبد سي المزمن.

قد يسبب التهاب الكبد سي المزمن:

صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء (ضباب الدماغ)

صعوبة في النوم

ضعف عام (توعك)

آلام المفاصل وآلام العضلات

تغيرات مزاجية غير متوقعة، بما في ذلك الشعور بالقلق أو الاكتئاب

فقدان الوزن غير المبرر

قد تؤثر هذه الأعراض على المريض معظم الوقت أو تتحسن لفترة ثم تزداد سوءًا.

مع التهاب الكبد سي المزمن، قد يلاحظ المريض أيضًا بعض أعراض تندب الكبد وأمراض الكبد، بما في ذلك:

عسر الهضم والانتفاخ وآلام المعدة

تورم في قدمين وساقين (وذمة)

براز رمادي أو شاحب

بول أغمق من المعتاد

ما الذي يسبب التهاب الكبد سي، ومن هم المعرضون للخطر؟

التهاب الكبد سي هو مرض كبدي يحدث بسبب عدوى فيروس التهاب الكبد سي، وينتقل فيروس التهاب الكبد سي من خلال ملامسة الدم للدم، وقد يحدث هذا نتيجة:

استخدام الإبر غير المعقمة والمحاقن وغيرها من اللوازم للحقن أو الاستنشاق

الحمل أو الولادة

الوشم أو ثقب الجسم باستخدام معدات غير معقمة

مشاركة أدوات النظافة الشخصية، مثل شفرات الحلاقة أو فرشاة الأسنان

تزداد مخاطر الإصابة بعدوى فيروس التهاب الكبد سي إذا كنت:

استخدمت المخدرات عن طريق الحقن

أصبت بفيروس نقص المناعة البشرية

غسيل الكلى لفترة طويلة

مضاعفات فيروس سي

تسبب عدوى فيروس التهاب الكبد سي التهاب الكبد، وبمرور الوقت يمكن أن يتسبب هذا الضرر في تندب دائم، ويُعرف باسم تليف الكبد.

يتداخل تليف الكبد مع تدفق الدم ويمنع الكبد من العمل بشكل فعال، ويُقدر أن 15 - 30% من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي المزمن يصابون بتليف الكبد في غضون 20 عامًا.

يمكن أن يؤدي تليف الكبد غير المعالج أو غير المُدار إلى:

زيادة الضغط في الأوردة التي تزود الكبد بالدم (ارتفاع ضغط الوريد البابي)

تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء)، والذي يمكن أن يؤدي إلى عدوى شديدة تسمى التهاب الصفاق الجرثومي

تراكم السوائل في الساقين (الوذمة)

تضخم الطحال (تضخم الطحال)

تضخم الأوردة (الدوالي) في المريء أو المعدة، والذي يمكن أن يؤدي إلى نزيف يهدد الحياة (نزيف الدوالي)

ويمكن أن يؤدي مرض الكبد المتقدم أيضًا إلى:

مرض العظام

مرض اللثة (التهاب دواعم السن)

سرطان الكبد

سوء التغذية

تراكم السموم في الدماغ (اعتلال الدماغ الكبدي)

ويستغرق التهاب الكبد الوبائي سي المزمن وقتًا طويلًا حتى يسبب فشل الكبد، ويحدث فشل الكبد أو مرض الكبد في المرحلة النهائية ببطء على مدى أشهر، وغالبًا سنوات، وعندما يصبح الكبد غير قادر على العمل بشكل صحيح، يحتاج المريض إلى عملية زرع.

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