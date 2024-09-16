ينتشر سريعا وظهر فى 15 دولة، تحذيرات من جائحة متحور كورونا الجديد XEC

أثار متحور جديد من فيروس كورونا يعرف باسم " XEC" (إكس إي سي) مخاوف الأطباء حول العالم، بعد تحديد عددا من الأعراض والخطوات التى يجب على المرضى اتخاذها.

تحذيرات دولية من متحور كورونا الجديد إكس إي سي

ووفق ما نلقت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن متحوركورونا الجديد إكس إي سي، تم اكتشافه لأول مرة في ألمانيا خلال الصيف، وأكد أطباء أنه ينتشر بسرعة.

ونقلت "ميرور" عن أطباء تأكيدهم: إن "أي شخص قد يعاني من سعال جديد ومستمر أو فقدان الشهية أو انسداد أو سيلان في الأنف في الأسابيع المقبلة، يجب عليه البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بمحيطه الاجتماعى من الأصدقاء والعائلة".

متحور كورونا XEC سريع الانتشار ويتطلب العزل

ويعد المتحور الجديد من كورونا XEC، مزيجًا من نوعين من متحورات كوفيد-19، ويتميز بسرعة انتشاره حيث تم اكتشافه حتى الآن في 15 دولة.

وتشير البيانات إلى أن متحور إكس إي سي، ينتشر بشكل سريع أكثر من أي من المتغيرات الفرعية المعروفة سابقًا لفيروس كورونا.

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