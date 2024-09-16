الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ينتشر سريعا وظهر فى 15 دولة، تحذيرات من جائحة متحور كورونا الجديد XEC

متحور كورونا XEC،
متحور كورونا XEC، فيتو

أثار متحور جديد من فيروس كورونا يعرف باسم " XEC" (إكس إي سي) مخاوف الأطباء حول العالم، بعد تحديد عددا من الأعراض والخطوات التى يجب على المرضى اتخاذها.

 

تحذيرات دولية من متحور كورونا الجديد إكس إي سي

ووفق ما نلقت صحيفة "ميرور" البريطانية،  إن متحوركورونا الجديد إكس إي سي، تم اكتشافه لأول مرة في ألمانيا خلال الصيف، وأكد أطباء أنه ينتشر بسرعة.

 

ونقلت "ميرور" عن أطباء تأكيدهم: إن "أي شخص قد يعاني من سعال جديد ومستمر أو فقدان الشهية أو انسداد أو سيلان في الأنف في الأسابيع المقبلة، يجب عليه البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بمحيطه الاجتماعى من الأصدقاء والعائلة".

متحور كورونا XEC سريع الانتشار ويتطلب العزل

ويعد المتحور الجديد من كورونا XEC، مزيجًا من نوعين من متحورات كوفيد-19، ويتميز بسرعة انتشاره حيث تم اكتشافه حتى الآن في 15 دولة.

 

وتشير البيانات إلى أن متحور إكس إي سي، ينتشر بشكل سريع أكثر من أي من المتغيرات الفرعية المعروفة سابقًا لفيروس كورونا.

txt

خبير روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

txt

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إكس إي سي XEC كورونا متحور جديد من فيروس كورونا ألمانيا فقدان الشهية كوفيد-19

مواد متعلقة

على طريقة كورونا، دراسة تكشف ظهور جائحة جديدة قادمة من الصين

كورونا V.s جدري القرود.. الفرق بين الفيروسين (انفوجراف)

الأكثر قراءة

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

إمام عاشور يدعم أحمد فتوح بعد قرار إخلاء سبيله

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

مصطفي كامل يعلق على أزمة سعد الصغير، ويحذر حمو بيكا

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

ads

منوعات

المزيد

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بالشعور بالوحدة والفراغ العاطفى

كم عدد الأيام التي كان يحتفل بها النبي بمولده في شهر ربيع الأول؟ الإفتاء تجيب

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية