الأحد 20 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السيسي: لابد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الراهنة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه إذا كانت التحديدات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح السيسي أن الدولة نفذت مسحا صحيا كاملا للمواطنين على هامش علاج فيروس سي.

وأضاف رئيس الجمهورية: انفقنا مبالغ ضخمة لتشييد محطات معالجة مياه متطورة لمواجهة حالة الفقر المائي.

وأشار إلى أن الظروف المحيطة بالمنطقة أدت إلى فقداننا من 6 الى 7 مليارات دولار خلال نحو 10 أشهر.

وانطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

 المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

وتقام فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، تحت شعار “التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام”.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق الازدهار على "المستوى الإنساني" من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.

 

 كما يهدف إلى تعزيز الصحة والرفاة والعدالة وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلًا عن "بناء مستقبل مرن ومستدام" من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية فضلا عن تحويل المعرفة إلى أثر ملموس" هدف للمؤتمر يمكن تحقيقه من خلال ترجمة المعرفة إلى إجراءات عملية من خلال حلول قائمة على البيانات لتمكين الأفراد والمجتمعات وتحقيق تغيير مستدام.

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صندوق النقد الدولي السيسي المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

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