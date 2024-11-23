رئيس مدينة نويبع يشهد احتفال "بيت الثقافة" باليوم العالمي للطفل

شهد اللواء نادر علام رئيس مدينة نويبع الاحتفال الذي نظمه بيت ثقافة نويبع بمناسبة اليوم العالمى للطفل.



وقال رئيس المدينة إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حرصت على دعم حقوق الطفل.



لافتا إلى أن هناك العديد من المبادرات الرئاسية التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف الحفاظ على الطفل وتوفير حياة صحية واجتماعية وتعليمية ورياضية لتضمن لهم مستقبلا باهرا ومن أهم تلك المبادرات الرئاسية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وأعرب عن سعادته بمشاركة الأطفال في هذا الاحتفال، مشيرا إلى أننا جميعا مسؤلون عن إسعادهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

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