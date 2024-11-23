فوز 42 مواطنا في قرعة الحج بجنوب سيناء

أجرت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم السبت الموافق 23 /11 /2024 قرعة الحج العلنية لعام 2024 - 2025، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، تحت رعاية وزارة الداخلية، بحضور اللواء محمد كامل عناني، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني جنوب سيناء المتقدمين لقرعة الحج.

وجاءت نتيجة القرعة فوز 42 مواطنًا على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء، من إجمالي 97 متقدما للحج هذا العام، بواقع 14 بمدينة شرم الشيخ، و10 بمدينة طور سيناء، و3 بمدن أبورديس وأبوزنيمة، و4 بمدينة سانت كاترين، و4 بمدينتي نويبع وطابا، و4 بمدينة رأس سدر، و3 بمدينة دهب.

أسماء الفائزين بقرعة الحج بجنوب سيناء كالتالي:

من مدينة طور سيناء: سارة محمد شبل أحمد خليل أحمد وإيمان متولي فرحات أحمد وإبراهيم السيد ابراهيم السيد محمود عبد الجواد موسى وعلا محمد العوضي نبيله أشرف محمد إسماعيل سعد البدري علي وصبيحة محمد عبد السلام

ومن مدينة شرم الشيخ: بدوية محمد مصطفى وعبد الحميد سعيد عبد الحميد مصطفى وعلاء الدين عبد اللطيف مبروك وسهير محمد السباعي البرنس ومحمد عبد الحميد دويدار وأحمد وهبه حسن علي والسيد صالح حسن جابر وسعيد محمد علي محمد ودعاء عثمان محمد ورضا محمد عبد الرحمن وسام السيد حسنين وأم محمد محمد أحمد هلالي ومحمد الشربيني الشحات ابراهيم ووليد محمد عبد العظيم محمد

ومن مدينتي نويبع وطابا: "حسني عطا إبراهيم حجازي وياسمين محمود محمد السيد وسليمة محمد فريج جميع وراكان سالم عبيد الله وعيد جمعة عيد.

ومن مدينة آبو رديس: "خنيشبة موسى سليم رزق, والهادي حسن علي إبراهيم طرخان"

ومن مدينة دهب: "حمدي سعيد عبد الشافي غزالة ورضا عطية فتيح."

وهنأ مدير امن جنوب سيناء، الفائزين بقرعة الحج، مؤكدًا ثقته في أن يكونوا خير واجهة مشرفة وخير سفراء للمحافظة خلال أداء شعائر الحج، وحمٓلهم أمانة الدعاء لمصر والدول العربية بالاستقرار والأمن والأمان.

ويحرص اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على لقاء الحجاج قبل سفرهم، وإهدائهم ملابس الإحرام، وتوفير أتوبيس لنقلهم إلى المطار، إضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالسفر والعودة.

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