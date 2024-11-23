مجمع كهنة الإسكندرية يحتفل بالعيد الـ12 لتجليس البابا تواضروس

شهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ ١٢ لتجليسه على الكرسي المرقسي، والتي أقيمت في المسرح الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية تحت عنوان "اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".



وحضرها أصحاب الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا ايلاريون الاسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرقي الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية ومجمع كهنة الإسكندرية.

الكنيسة المرقسية تحتفل بالعيد ١٢ لتجليس البابا تواضروس الثانى

يأتي ذلك عقب انتهاء قداس رسامة خمسة كهنة في رتبة القمصية بيد قداسة البابا والذي أقيم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية صباح اليوم.

بدأت الاحتفالية بترنيمة مهداة من كنائس الإسكندرية للبابا تواضروس بعنوان "أب حكيم" ثم عرض القمص أبرآم إميل تقريرًا مفصلًا اشتمل على ١٢ نقطة عن عمل قداسته الرعوي بالإسكندرية خلال خلال السنة الأخيرة، تلاه عرض مسرحي بعنوان "العلية" ألقيت بعده كلمات من الآباء الأساقفة الحاضرين.

وقدم مجمع كهنة الإسكندرية هدية تذكارية عبارة عن مكتبة مصغرة بها ٣ موسوعات من كتب الاباء والترجمات.

واختتمت الاحتفالية بكلمة البابا تواضروس الثانى والتي قدم فيها الشكر للآباء على كل ما قدموه من عمل رعوي وخدمة، كما شكر منظمي الاحتفالية على الفقرات التي قدمت فيها.

ثم تناول موضوع بعنوان "خطية التحزب" لافتًا إلى أن الانقسام والشللية أمور تحزن قلب الله.

وأوضح البابا تواضروس الثانى أن نجاح الخدمة في حفظ الوحدانية وأن نجاح أي خدمة يحتاج إلى هذه الثلاثية الصلاة الدائمة والمحبة الفياضة والغيرة الحسنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا