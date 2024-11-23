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محافظات

انخفضت جنيهين، أسعار الدواجن اليوم السبت 23-11-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

تراجعت اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم السبت، وبلغت انخفاض الأسعار حنبهبن، وتراوحت  اسعار الفراخ البيضاء،  ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 70 جنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 103 و110 جنيهات، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيها، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض ما بين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  100 جنيه و110 جنيهات، والبط البلدي الحر تربية بيتي 115 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 115 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 120 و125 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه  170 و175 جنبها  وفي السوبر ماركت 190 جنيها،  وكيلو الاوراك 85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 125 جنيها، كيلو شيش طاووق 174 جنيها، كيلو حمام كداب 125 جنيها، كيلو كبدة صافى 115 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 174 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 174 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 174 جنيها، كيلو الأجنحة 67 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

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