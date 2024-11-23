السبت 23 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

وزارة البترول تنفي وجود أى أعطال في سفينة التغويز بالعين السخنة

وزارة البترول،فيتو
وزارة البترول،فيتو
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أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن وحدة التغويز بالعين السخنة تعمل دون أي مشكلات تعوق تلبية احتياجات السوق من الغاز الطبيعي. 

وقالت الوزارة إن عدم استقبال بعض شحنات الغاز المسال يأتي في إطار تحديث نماذج الإنتاج والاستهلاك وفق الأرقام الفعلية، بهدف الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل والأكثر كفاءة مع مراعاة خفض الفاتورة الاستيرادية قدر الإمكان، وفي ضوء ما تتيحه التعاقدات التي أبرمتها الوزارة من مرونة في تعديل مواعيد استقبال الشحنات المتفق عليها مسبقًا.

وتنفي الوزارة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن وجود أعطال في سفينة إعادة التغويز بالعين السخنة، ما أدى إلى تغيير مسار بعض شحنات الغاز المسال المتجهة إلى مصر.

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