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مدير تعليم الإسكندرية: امتحانات الشهادة الإعدادية مراقبة بالكاميرات

اجتماع الدكتور عربي
اجتماع الدكتور عربي أبوزيد

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت  اجتماعا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية التسع وشئون الطلبة والامتحانات والأمن والتعليم الخاص والشئون القانونية ومديري المراحل التعليمية بالمديرية، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية وأمل حسان مدير عام التعليم الفني؛ وذلك لمناقشة استعدادات تعليم الإسكندرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

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وجاء ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وامتحانات الشهادة الإعدادية.

وأعلن مدير المديرية أنّ جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية مراقبة بكاميرات المراقبة، مُشددًا على حُسن اختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ممن يتميزون بالانضباط والكفاءة وحُسن إدارة العملية الامتحانية. 

وأكَّد ضرورة توفير مقاعد وتخوت مناسبة للطلاب وزيادة أعداد المعلمين الملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، مع التشديد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

 

ومن ناحية أخرى استعرض (أبوزيد)  تقارير قوافل المتابعة خلال فترة عملها في جولتها الأولى مع مديري عموم ووكلاء الإدارات والمراحل التعليمية لتعزيز الإيجابيات والعمل على تلافي أوجه القصور قائلًا: إنَّ قوافل المتابعة تهدف في المقام الأول إلى رصد الإيجابيات وتعزيزها ومعالجة أوجه القصور وإزالة السلبيات أولًا بأول، وكانت القوافل قد قامت في جولتها الأولى بمتابعة (125) مدرسة، وتم تشكيل القوافل بطريقة تعتمد على تنوع الخبرات فتم تشكيلها من المراحل التعليمية والتوجيهات العامة والاتصال السياسي والأمن وأعضاء المتابعة والتعليم الفني والشئون التنفيذية.

كما أكَّد (مدير المديرية) أن القوافل ركزت على عدة محاور منها الإدارة المدرسية وانضباط العملية التعليمية ومستوى الطلاب في القراءة والكتابة والرواكد والأثاث المدرسي والأمن والسلامة وحجرات الأنشطة والمعامل والنظافة والبنية التكنولوجية والعجز والزيادة والصيانة البسيطة والوحدات المدرسية والإشراف المدرسي مُشيدًا بدور القوافل ومديري عموم الإدارات في إزالة السلبيات الموجودة بالمدارس وتكريم المتميزين وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية مُشدّدًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق مزيد من انضباط العملية التعليمية بمدارس الإسكندرية. 

وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات بتشكيل فرق وقوافل مماثلة لمتابعة مدارس كل إدارة تعليمية وعرض تقارير المتابعة أولًا بأول.

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تعليم الاسكندرية الفصل الدراسي الاول

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