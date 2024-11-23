السبت 23 نوفمبر 2024
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رياضة

تشكيل أرسنال أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

فريق آرسنال، فيتو
فريق آرسنال، فيتو

أعلن الإسباني ميكيل آرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، تشكيل الفريق أمام نوتنجهام، والتي تقام  ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال أمام نوتنجهام 

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: كالافيوري — غابرييل — ساليبا — تيمبر

خط الوسط: اوديجارد — بارتي — ميرينو

خط الهجوم: مارتينيلي — هافيرتز — ساكا
 


وتنطلق صافرة بداية اللقاء بين أرسنال نوتنجهام فورست اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على أرض ملعب الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست اليوم


ويمكن متابعة اللقاء عبر شاشة قناة bein sports hd 1.

موقف أرسنال ونوتنجهام فورست في جدول الدوري


ويدخل الأرسنال هذه المواجهة وهو يحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، بفارق تسع نقاط عن المتصدر ليفربول ومع عودة اللاعبين الدوليين بعد فترة التوقف الدولي.

ويأمل المدرب ميكيل أرتيتا في بداية جديدة للفريق، خاصة أن النتائج السلبية الأخيرة طالت كافة البطولات، باستثناء الفوز على شاختار دونيتسك في دوري الأبطال والانتصار على بريستون نورث إند في كأس الرابطة.


ورغم معاناة الأرسنال مؤخرًا، إلا أن الفريق يُعد قويًا على ملعبه، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في آخر ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي على استاد الإمارات.

على الجانب الآخر، يدخل نوتنجهام فورست اللقاء بعد خسارته 3-1 أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية تلك الهزيمة كانت الأولى للفريق منذ أواخر سبتمبر، لكنها لم تؤثر على موقفه الجيد في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وهو رقم رائع بالنسبة لفريق لم يكن مرشحًا للوجود ضمن المراكز المتقدمة.

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