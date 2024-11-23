الكيان الصهيوني يستهدف شباب مصر بمخدرات الهلوسة.. «حنظلة» تفضح شبكة تمويل وغسيل أموال الموساد.. «تل أبيب» أشهر أنواع القنب الإسرائيلي.. و14 مليون دولار أرباح الاحتلال من السموم البيضاء خلال أشهر

استهداف شباب مصر بـ مخدر اغتصاب الفتيات (GHP)، أصبح واضحًا، وخاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 180 لترا من مخدر (GHP)، بحوزة عنصر إجرامى يحمل جنسية إحدى الدول، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الدولة التي تحاول اختراق المجتمع المصري وتستهدف الشباب بهذا المخدر، الذي يوصف بأنه قاتل.

إسرائيل تستهدف شباب مصر بمخدرات الهلوسة

استهداف شباب مصر والعالم بـ مخدر اغتصاب الفتيات (GHP)، تتكشف معالمها، بعد أن قامت مجموعة "حنظلة" للقرصنة الإلكترونية (handala hacking group) باختراق الأجهزة في إسرائيل، وتمكنت من الحصول على معلومات غاية في السرية، وملفات مهمة خاصة بالمنشآت النووية، وامتدت لشركات مهمة ومنشآت حساسة، تكشف ضلوع الكيان الصهيوني في تدمير الشاب المصري والعربي، بل وشباب العالم بمخدرات الهلوسة، ومخدر اغتصاب الفتيات (GHP).

ضبط 180 لتر من مخدر اغتصاب البنات في مصر، فيتو



واخترقت مجموعة الهاكرز "حنظلة" شبكة SSV Blockchain وشبكة SSV Blockchain، أي (شبكة تمويل وغسيل أموال الموساد)، وكشفت من خلال الملفات السرية التي حصلت عليها، لمجموعة من المعلومات السرية، التي تؤكد تورط الكيان في تدمير الشباب من خلال نشر المخدرات لعدد من الدول ومنها مصر.

وكانت لتسريبات "حنظلة" السرية، التي حصلت عليه من خلال اختراق أجهزة الحواسب الآلية للعديد من الأجهزة الحساسة في الكيان، الفضل في اعتقال بعض الجواسيس وعملاء الموساد في بعض دول المنطقة منها لبنان وسوريا والعراق وغيرها، وبدا وجود تشابه بين هذه الاتصالات مثيرا للاهتمام بالنسبة لأجهزة الأمن في دول المنطقة! فقد قام الموساد بتحويل الأموال لهؤلاء الجواسيس عبر بروتوكول خاص في البلوكتشين.

تسريبات حنظلة تفضح جهاز الموساد الإسرائيلي

وبعد مزيد من التحقيق في هذا البروتوكول، أدركت "حنظلة" أن المصدر الرئيسي لهذا البروتوكول هو نظام الاحتلال الإسرائيلي، فقد أنشأ الموساد هذا البروتوكول الآمن الخاص، من خلال إنفاق الكثير من الأموال لأغراض غسل الأموال والتمويل من أجل تعظيم مراقبته في شبكة blockchain.

مجموعة حنظلة تخترق مواقع إسرائيلية حساسة، فيتو



قامت مجموعة "حنظلة" بوضع اختراق البنية التحتية لهذا البروتوكول المعقد للغاية على جدول أعمال حنظلة لإنشاء القوة السيبرانية لهذا النظام المزيف مرة أخرى! الغريب أن جهاز الموساد كان واثقًا جدًا من أمان هذا البروتوكول، لدرجة أنه حدد مكافأة قدرها مليون دولار لمن يتمكن من الوصول إلى بنيته التحتية.

وذكرت مجموعة "حنظلة"، أنه بعد 4 أشهر من العمل المتواصل، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من قبل العشرات من حنظلة، تمكنت مجموعة الهاكرز من اختراق البنية التحتية للتمويل وغسيل الأموال للموساد في blockchain، وإلقاء كل 8 تيرابايت من المعلومات الحساسة للغاية. ما تسبب في هلع مسؤولي الموساد.

لم يكن هذا الاختراق سوى جزء صغير جدًا من القوة السيبرانية التي تمتلكها مجموعة حنظلة، وتم تسريب 1 تيرابايت من معلومات هذا البروتوكول، بقيمة تزيد عن مليون دولار كإثبات المفهوم (PoC) لإثبات للجميع أنه لا ينبغي لنا اللعب بالنار.

أهم أذرع الكيان لتوزيع مخدرات المهلوسة الخطيرة

وذكرت المجموعة، عبر قناتها أنه تم اختراق موقع "IM Cannabis"، وتعتبر شركة IM Cannabis واحدة من أهم أذرع توزيع مخدرات المهلوسة الخطيرة في أوروبا وأمريكا، وبعض دول العالم

إختراق شركة توزيع المخدرات الإسرائيلية، فيتو



وتقوم هذه الشركة بتوزيع شحنات المخدرات في أوروبا من خلال سندات شحن صيدلانية مزيفة وبالتعاون مع شركة الأمن ndn-security""، متسائلة عن المنظمات الأوروبية على علم بهذه الإجراءات.

وتعد شركة موقع "IM Cannabis"، واحدة من أهم أذرع توزيع مخدرات المهلوسة الخطيرة، وفي تعريفها، تؤكد الشركة الإسرائيلية أنها تقوم بتوزيع "القنب" الطبي عالي الجودة، وأنها "شركة رائدة ومعتمدة من قبل وزارة الصحة بالكيان، تتيح لمرضاها عيش حياة سعيدة وممتعة!"



وأكدت شركة "أي أم قانبس"، ذراع الكيان لتوزيع المخدرات، أنها تتيح مخدرا يسمى "ديري كوين"، ووصفتها بأنها سلالة غنية مخملية، سميت بذلك بسبب قوامها الناعم الذي يشبه الآيس كريم، تقلل من التوتر وتوفر شعورًا بالهدوء والاسترخاء دون أن تجعل المرضى يشعرون بالضبابية.

تل أبيب أشهر مخدر للقنب في إسرائيل والعالم

كما أن الشركة تقوم بالترويج لمخدر باسم "تل أبيب"، وسُميت هذه السلالة، التي تهيمن عليها نباتات الساتيفا على اسم مدينة تل أبيب تساعد نكهتها الحلوة الغريبة على زيادة شهية المرضى، والشعور بالنشاط.

إسرائيل تخترق العالم بمخدر الهلوسة، فيتو



وشركة (أي أم قانبس)، ذراع الكيان لتوزيع المخدرات وخاصة مخدر الهلوسة، هي شركة دولية للقنب، تقدم منتجات القنب في إسرائيل وألمانيا، وهما من أكبر أسواق القنب، الذي يروج له أنه القنب الطبي، خرجت مؤخرًا من العمليات في كندا لتوجيه التركيز على عدد من الأسواق التي تحقق أرباح ونمو مستدام بقيمة أعلى، ويتم ذلك من خلال إسرائيل وألمانيا.

وتستفيد شركة توزيع المخدرات ( IMC) من نظام بيئي عابر للحدود مدعوم بنهج قائم على البيانات وسلسلة توريد منتجات من مصادر عالمية، وأكدت أنها تسعى لتعزيز قوتها التجارية لتصبح لاعبًا عالميًا في مجال القنب عالي الجودة.

شركة المخدرات الإسرائيلية تعمل في إلمانيا وتغادر كندا

وتعمل شركة توزيع المخدرات الإسرائيلية (IMC) من خلال علاقتها التجارية مع شركة Focus Medical Herbs Ltd، التي تستورد وتوزع القنب على المرضى، كما تدير IMC صيدليات التجزئة للقنب، والمنصات عبر الإنترنت، ومراكز التوزيع، والمراكز اللوجستية في إسرائيل التي تمكن من التسليم في جميع أنحاء السلسلة.

المخدر تل أبيب الأوسع انتشارًا، فيتو

وفي ألمانيا، تعمل منظومة IMC من خلال شركة Adjupharm GmbH، حيث نقوم بتوزيع القنب على الصيدليات، من خلال الاستفادة الكاملة من منشأة التعبئة والتغليف المرخصة بالكامل وفقًا لمعايير GMP التابعة للاتحاد الأوروبي ومركز الخدمات اللوجستية وفقًا لمعايير GDP، وتقدم IMC أيضًا خدمات تنفيذ القنب للاعبين الآخرين في سوق القنب الألماني.



وحتى وقت قريب، كانت شركة توزيع المخدرات الإسرائيلية تقوم بنشاط في كندا من خلال شركة Trichome Financial Corp والشركات التابعة لها بالكامل، حيث كانت تزرع وتعبئ وتبيع القنب الفاخر والفائق الجودة في منشآتها الخاصة تحت علامتي WAGNERS وHighland Grow لسوق الاستخدام للبالغين في كندا، ولدى الشركة عمليات جارية في كندا.

أرباح إسرائيل من المخدرات 14 خلال 3 أشهر فقط

وتمكنت إسرائيل في وقت قياسي، من إطلاق أول 3 سلالات إسرائيلية مزروعة من القنب في الربع الثالث، وتقوم حاليًا بضم العديد من الموردين الجدد، خلال عام 2025.

وارتفعت إيرادات شركة توزيع مخدر الهلوسة الإسرائيلية خلال الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 13.9 مليون دولار، في حين بلغت 12.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بينما انخفضت نفقاتنا التشغيلية من 4.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، إلى 4.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ونتيجة لذلك، بلغت نسبة نفقاتنا التشغيلية 30% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 40% في الربع الثالث من عام 2023، وهي زيادة ملحوظة في عملية التوزيع والانتشار في العالم والمناطق المستهدفة ومنها مصر بلغت بنسبة 25%.

انتشار مخدر اغتصاب البنات Ghb، فيتو

وتؤكد المراكز المتخصصة في علاج الإدمان أن إسرائيل أصبحت رائدة في صناعة وتوزيع ما يعرف بالمخدرات الخفيفة، وعلى رأسها المخدرات الكيميائية، التي يطلق عليها "مخدرات الأكشاك".

وأشار مدير مركز المقدسي للتوعية والإرشاد وخبير علاج الإدمان، عصام جويحان أن مخدر الأكشاك يشمل أنواعًا عدة، مثل (هايدور، مسطولون، أكسجين، مسترجاي، سبايسي وغيرها)، وهي أنواع غير ثابتة، وتتطور باستمرار عبر التحايل على جداول الأدوية المخدرة، من خلال تطويرها بشكل مستمر عبر خلطها مع بعض النباتات.

ويؤكد جويجان أن هذا النوع من المخدرات يوجد بشكل خاص في المناطق (ج)، الخاضعة للسيطرة الأمنية للسلطات الإسرائيلية، والمناطق (ب) الخاضعة للسيطرة المشتركة لقوات الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

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