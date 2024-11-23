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حوادث

تجديد حبس 5 تجار مخدرات بتهمة جلب شحنة كبتاجون بمليار جنيه

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس 5 تجار مخدرات، عثر بحوزتهم على شحنة مخدرات تقدر قيمتها بحوالي مليار جنيه، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

 

ضبط عصابة جلب مخدر الكبتاجون

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) اعتزام تشكيل عصابي يضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لتهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول بإستخدام سيارة نقل "براد".


وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع أمكن ضبط (أحد عناصر التشكيل) بكمين أعد خصيصًا له حال وصوله للميناء بالسيارة المشار إليها وباستخدام التقنيات الحديثة تبين استخدامه مخابئ سرية (إسطوانات هواء مكابس) بداخل جسم السيارة لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة تصدير مشمولها المستندي "خضروات وفواكهة"، تم استخراج الأقراص من الإسطوانات وتبين أنهم 800 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون".

 عناصر أجنبية ضمن عصابة المخدرات

وباستكمال تتبع باقى عناصر التشكيل العصابى وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 4 عناصر وجار  اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين آخرين "يحملان جنسية دول أخرى " - مقيمان خارج البلاد، بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول "، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (أكثر من مليار جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة القاهرة الجديدة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكبتاجون

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