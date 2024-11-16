GHP مخدر شيطاني متهم رئيس في اغتصاب الفتيات، يسبب الهلاوس وفقدان الوعي وصعوبة الرؤية، يستهدف طبقات الهاي كلاس، فتاتا الفيرمونت والساحل الشمالي أشهر ضحاياه، والداخلية تضبط 180 لترًا منه قبل ترويجه

كشفت وزارة الداخلية، عن واحدة من أكبر قضايا العقاقير المخدرة التى يتم استخدامها فى الإيقاع بالفتيات واغتصابهن، فى ضربة أمنية استباقية لحماية المواطنين من هذا العقار الشيطانى، الذى كان سببا رئيسيا فى تعرض بعض الفتيات للاغتصاب، تحت تأثيره ويسمى “مخدر اغتصاب الفتيات GHP”.

الداخلية أنقذت عشرات الفتيات من السقوط ضحايا له

وبمراجعة سجلات دفاتر الأحوال والقضايا تنبهت وزارة الداخلية، إلى ذلك الخطر الداهم الذي يسببه هذا العقار من اغتصاب للفتيات دون أدنى مقاومة منهن للجناة، وفي كثير من الأحيان تضيع حقوق الضحايا وسط محاولات التلاعب والبحث عن الثغرات القانونية لتبرئة ساحة مرتكبي هذه الجرائم، أو فقدان الضحايا القدرة على تحديد هوية مرتكب الفعل المؤثم قانونا، ولذلك عملت أجهزة مكافحة المخدرات على تجفيف منبع هذا المخدر الشيطانى.

“مخدر اغتصاب الفتيات GHP”

ونجحت أجهزة الأمن فى القبض على مذيعة وبلوجر شهيرة وشريكها الأجنبى القائم بأعمال الجلب والتهريب لـ “مخدر اغتصاب الفتيات GHP” بقيمة مالية تصل لـ 145 مليون جنيه، وكانت تلك الكميات معدة لترويج فى أوساط الشباب، ونصب الشراك لعشرات بل المئات من الفتيات للإيقاع بهن فى طريق بعض ضعاف النفوس وتعرضهن للاغتصاب.

ماذا تعرف عن “مخدر اغتصاب الفتيات GHP”؟

“مخدر اغتصاب الفتيات GHP” هو نوع من أنواع المخدرات التي تستخدم للمساعدة في تنفيذ الاعتداء الجنسي، وتنتج عنه تأثيرات فسيولوجية أو ذهنية مؤقتة، أو كليهما، تجعل الأفراد غير قادرين على بذل أي جهد، وغير قادرين على القيام بردة الفعل الطبيعية تجاه تهديد معين قد يواجهونه.

وكشفت تقارير طبية متخصصة، أن مخدر الاغتصاب قد تتناوله الضحية عن طيب خاطر لأغراض ترفيهية، أو قد يتم تقديمه بطريقة سرية، حيث عادة ما يتم إذابته في عصير مركز أو مشروب كحولي.

أما فيما يتعلق بتأثير العقار على الجهاز العصبي؛ فعقار الاغتصاب يبطئ النشاط في الجهاز العصبي المركزي، ما يجعل المستخدمين يشعرون بالنعاس وربما الحيرة، وهو سائل عديم اللون والرائحة.

في الجرعات المنخفضة، يمكن أن يسبب العقار الغثيان والقيء، وفي الجرعات الكبيرة، يمكن أن يسبب فقدان الوعي، والنوبات، وصعوبة الرؤية، وعدم القدرة على تذكر ما حدث عند التخدير.

وتتمثل الأعراض الجانبية للعقار في زيادة الهلاوس، والدخول في غيبوبة، والتأثير سلبا على مركز التنفس، فضلا عن دوار وصرع وقيء شديد، ويصنف العقار ضمن مجموعة من المستحضرات الدوائية، التي يستخدمها مرتادو الحفلات الليلية، بغرض السهر ومنح الشعور بالهلوسة والنشوة إلى جانب غياب العقل لفترة، حيث يفقد متعاطوه الذاكرة القصيرة للحظات.

وقال متخصص فى الشأن الطبى: إن هذا المخدر يستخدم في ارتكاب جرائم الاغتصاب وتنويم الضحايا لساعات طويلة من 10 إلى 16 ساعة، ويجب أن يتوفر فقط في المستشفيات بإشراف من الطبيب المعالج".

مخدر شيطانى يهرب من خارج البلاد

وكشفت التحقيقات الأجهزة الأمنية، أن هذا المخدر هو مركب طبى يهرب من الخارج إلى داخل البلاد ويتم ترويجه عبر منصات التواصل الاجتماعى أو بعض الـ موديل أو الـ بلوجر، ويستهدف طبقة أبناء الذوات فقط نظرًا لارتفاع ثمنه، وينشط ترويجه فى الحفلات وأماكن السهر والساحل الشمالى والمناطق الراقية مثل التجمع الخامس ومدينة نصر و6 أكتوبر والشيخ زايد.

أشهر الجرائم التي استخدم فيها مخدر اغتصاب الفتيات GHP

فى عام 2020، كانت وسائل التواصل الاجتماعى تعج بأكبر قضية عرفت باسم فتاة الفيرمونت، والتى تعرضت لاغتصاب، وألمحت إلى ظهور مخدر الـ"GHB" كأحد أبطال قضية فتاة الفيرمونت، بعد المعلومات التي كشفت عن استخدامه من قبل المتهمين لارتكاب جريمتهم بحق الفتاة المجني عليها.

كما ظهرت قضية فتاة الساحل الشمالى، والتى تعرضت للاغتصاب على أيدى 3 أشخاص فى مارينا دائرة قسم العلمين، وقام المتهمون بالاتفاق على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، وبرز اسم هذا المخدر في القضية أيضا .

أشهر الضبطات الأمنية من مخدر اغتصاب الفتيات

كان مطلع الشهر الجارى نوفمبر 2024، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 19 لترًا من مخدر GHP بحوزة 3 أشخاص في القاهرة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 19 مليون جنيه.

المعلومات وتحريات أجهزة الأمن أكدت قيام ثلاثة عناصر إجرامية، أحدهم له معلومات جنائية سابقة، بالاتجار في مادة GHP المخدرة أو ما تعرف بمخدر الاغتصاب وترويجها على عملائهم، حيث اتخذوا من دائرتي قسم شرطة أول وثالث مدينة نصر مسرحًا لنشاطهم الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وضبط الكمية المذكورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرضهم على النيابة العامة.

أكبر قضية لمخدر اغتصاب الفتيات GHP بحوزة داليا فؤاد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة عنصر إجرامي "يحمل جنسية إحدى الدول" “وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومذيعة بالقاهرة



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بالاتجار فى مخدر (GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول، ثم شحنه لدولة أخرى تمهيدًا لتهريبه إلى داخل البلاد، داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة، إمعانًا منه في عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (180 لترًا من مخدر اغتصاب الفتيات GHP).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادي، وعُثر بحوزتها على (زجاجة تحتوي بداخلها كمية من مادة "GHP" المخدرة - عدد من الأقراص المخدرة).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة (145 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.