ابنة خالة صاحبة الحضانة ومتفصلتش، تفاصيل جديدة في واقعة طفلة الغربية

تكشف "ڤيتو" تفاصيل جديدة في حادثة ضرب مدرسة لطفلة داخل إحدى الحضانات الخاصة بمدينة السنطة في محافظة الغربية والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والاجتماعية.

الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي في محافظة الغربية والتي تعرضت فيها الطفلة للضرب من قبل معلمتها أثناء درس في الحضانة، تظل محط اهتمام كبير من قبل أولياء الأمور والمجتمع.

وفي تطور مثير للجدل، أكدت مصادر داخل القرية أن الحضانة تواصل العمل بشكل طبيعي في فرعها الآخر، وتم نقل الطلاب إليها على الرغم من وقوع الحادثة، وأن المعلمة تعمل بها منذ 10 سنوات وأنها ابنة خالة صاحبة الحضانة، ولم تفصل كما ادعوا أنها لم تحصل على مؤهل عالٍ مناسب.

وهذا الأمر أثار استغرابًا واسعًا بين أولياء الأمور، الذين طالبوا باتخاذ خطوات فورية لتوفير بيئة آمنة للأطفال داخل الحضانة، مؤكدين أن استمرارية العمل بهذه الطريقة قد تثير المزيد من القلق بشأن سلامة أبنائهم.

من جهة أخرى أكدت مصادر من داخل الحضانة أن المعلمة المتورطة في الحادث لم تُفصل من عملها حتى الآن، بل ما زالت تزاول مهامها داخل المؤسسة.

هذا القرار لم يلقَ قبولًا من أولياء الأمور الذين اعتبروا أن الحضانة لم تُظهر جديّة في التعامل مع الحادثة مطالبين بإجراءات حاسمة لضمان حماية الأطفال.

وفي تعليق رسمي أفادت مديرية التضامن بالغربية بأنها بصدد التحقيق في الحادثة وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وأكدت أنها تتابع عن كثب جميع الحوادث المتعلقة بالسلامة في المؤسسات التعليمية، وأنها ستعمل على تعزيز آليات الرقابة لضمان حماية الأطفال في كافة الأماكن التعليمية.

تحرك وزارة التضامن الاجتماعي

وكانت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي حسناء أحمد إبراهيم، انتقلت فور انتشار الفيديو؛ لمتابعة موضوع الاعتداء على الطفلة.

وكشفت وكيلة وزارة التضامن في محافظة الغريبة عن تفاصيل الفيديو المتداول لاعتداء معلمة على طفلة في حضانة بالغربية الذي أثار غضب الأهالي، قائلة: «فور ظهور الفيديو تم التواصل مع مدير الإدارة بالسنطة، والتوصل إلى سجلات وأوراق الحضانة الخاصة التي حدثت بها الواقعة».

وتابعت وكيلة وزارة التضامن في محافظة الغربية أن الواقعة حدثت منذ أكثر من شهر، وفور اكتشاف الواقعة تم فصل المدرسة صاحبة الواقعة.

وأوضحت أن أهالي الطفلة لم يتخذوا أي رد فعل بشأن الواقعة التي حدثت مع ابنتهم، مضيفة أن صاحبة الواقعة حاصلة على تعليم عال.

وأضافت: «مديرة الحضانة أنهت خدمة صاحبة الواقعة.. وأهل الطفلة اللي انضربت بنتهم عايزين المدرسة صاحبة الواقعة تعود للعمل: تم تشكيل لجنة لتشديد الرقابة على الحضانات ومنع التعدي بأي شكل من الأشكال.

المعلمة لم تحضر منذ 3 أكتوبر

أكد الدكتور خالد أبوالمجد مدير فريق التدخل السريع ومدير العلاقات العامة في مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أن اللجنة المشكلة للتحقيق في فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة خاصة بقرية تطاي بمركز السنطة في الغربية، كشفت أن إدارة الحضانة قامت بفصل المُدرسة عقب الواقعة، وأنها مدرسة تحت التمرين وليست أساسية.

وأوضح مدير فريق التدخل السريع أن المُدرسة لم توقع حضور منذ 3 أكتوبر الماضي حتى الآن.

وأضاف: «الحضانة ترخيصها ممتد حتى عام 2026، ولا يوجد بها أي مشاكل غير ارتفاع الكثافة بها».

إغلاق حضانة بالغربية

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت قيام لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بفتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء مشرفة على طفلة في إحدى الحضانات.

وتوصلت تحقيقات الوزارة إلى أن الواقعة مر عليها نحو شهرين، ولم يتقدم أهل الطفلة بشكوى على الرغم من علمهم بالواقعة.

وأظهرت التحقيقات أن الحضانة تضم 83 طفلًا بالمخالفة للترخيص الصادر لها بـ35 طفلًا، كما أظهرت أن مسؤولي الحضانة قرروا إنهاء عمل المشرفة صاحبة الواقعة في 3 أكتوبر الماضي.

من جهتها، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي إغلاق حضانة دار الرحاب بقرية تطاي بمركز السنطة محافظة الغربية للحفاظ على الأطفال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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