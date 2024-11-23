جولة تفقدية لمدير التعليم الابتدائي بالمنطقة الازهرية في الإسكندرية

تفقد مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بتكليف من الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، معهدَي أبو العباس والميناء الشرقي التابعين لإدارة وسط، وشملت الزيارة متابعة جميع الصفوف والفصول الدراسية.

وخلال زيارته، أكد مدير التعليم الابتدائي أهمية تفعيل اللائحة الطلابية، وتفعيل صندوق الشكاوى والمقترحات، إلى جانب تنشيط الأنشطة الصفية واللاصفية

كما حث على ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات الشهرية لضمان سير العملية التعليمية بانتظام، وفي ختام جولته، قدم الشكر لإدارة المعهدين على الجهود المبذولة في الارتقاء بمستوى التعليم.

واختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، والأستاذ أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف الأستاذة نعمة علام، القائم بعمل موجه عام اللغة الإنجليزية، تصفيات المستوى الأول لمسابقة نحلة الأزهر الشريف القومية للتهجي، بنهاية الأسبوع الماضي.

وتم تصعيد الفائزين إلى المستوى الثاني وهى تصفيات الإدارات التي سوف تنعقد خلال الفترة من السبت ٣٠ /١١/ ٢٠٢٤وحتى الخميس ٥ /١٢ /٢٠٢٤، وسوف يقوم مديرو الإدارات بإبلاغ الطلاب المصعدين بمقر اللجنة المحدد في كل إدارة وتاريخ انعقادها لجميع المراحل، بداية من رياض الأطفال وانتهاءً بالمرحلة الثانوية، وتتمنى المنطقة للجميع التوفيق والسداد.

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