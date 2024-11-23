السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المحكمة الاقتصادية ترفض طلبات الصلح في إفلاس "المتحدة للصيادلة"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية في طلب شهر إفلاس المتحدة للصيادلة رقم 31 لسنة 2024، رفض طلبات الصلح مع إحالة الدعوى للنظر أمام محكمة الإفلاس، مع وجود مديونيات لصالح الشركات المتضررة تجاوزت ربع مليار جنيه.

 وتعد المتحدة للصيادلة من أكبر شركات التوزيع الدوائي، وتسيطر على ٤٠ % من سوق توزيع الدواء.
 

جاء في الصحيفة أن الدكتور هاني سامح المحامي وكيل الشركة الدائنة، طالب باتخاذ إجراءات شهر إفلاس المتحدة للصيادلة استنادا إلى امتناعها عن سداد ديون تجاوز  200 مليون جنيه واستند الى نصوص القانون والتي تحدد انه يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية  وأنه لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الاقتصادية مصحوبًا بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.

 

إلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بدفع ديون الشركة

وجاء في الصحيفة: الاستناد الى القانون بجواز أن تقضى المحكمة بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص، وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، وأنه إذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناءً على طلب قاضى التفليسة، أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإقتصادية الدكتور هاني سامح المحامي الدكتور هاني سامح محكمة الاقتصادية المتحدة للصيادلة طلبات الصلح محكمة الإفلاس شركات التوزيع الدوائي

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل لحيازته مخدرات وسلاحا بالإسماعيلية

تجديد حبس عنصرين إجراميين لإدارتهما مصنع مخدرات في الإسماعيلية

تجديد حبس عامل وسائق توك توك بتهمة حيازة مخدرات بسوهاج

حبس شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

تفاصيل المعاينة الأولية وتفريغ الكاميرات لشقة محمد رحيم

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

تعرف على سر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

عمرو دياب ينعى الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟

تقرير فحص جثمان محمد رحيم يكشف عدم تعرضه للاختناق

النيابة تحفظ التحقيقات وتصرح بدفن جثمان محمد رحيم

قرارات عاجلة للنيابة في اشتباه وفاة الملحن محمد رحيم جنائيا

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

المزيد

انفوجراف

خطة عمل اللجنة البرلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ثناء الله على المهاجرين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 بسورة الحشر

الإفتاء توضح حكم الطهارة لسجود الشكر

أمين الأعلى للشئون الإسلامية: مصر ملتزمة بمواجهة التحديات المهددة للمبادئ الأخلاقية

المزيد
الجريدة الرسمية