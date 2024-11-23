«محمد رحيم.. من الوفاة إلى تدخل الجهات القضائية».. تقرير مفتش الصحة يكشف مفاجأة.. والنيابة تنفي الشبهة الجنائية وتصرح بدفن الجثمان

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثمان الملحن محمد رحيم بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت بحفظ التحقيقات مع الاحتفاظ بحق فتحها حال ظهور أدلة جديدة.

تامر حسنى يعلن تأجيل دفن محمد رحيم

وكان من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الملحن الراحل محمد رحيم بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، ولكن خرج الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ليؤكد أنه تم تأجيل الدفن لأجل غير مسمى بدون إبداء أى أسباب.

مفاجأة في تقرير مفتش الصحة عن وفاة محمد رحيم

وبعد إعلان الفنان تامر حسنى بساعات قليلة جاء تقرير مفتش الصحة من الجهة التابع لها الملحن محمد رحيم، ليفيد التقرير أنه من خلال الكشف الظاهري تبين وجود انتفاخ بالجسد بسبب مرور أكثر من 24 ساعة على الوفاة، كما تبين وجود زرقة شديدة بالوجه وخروج دم من الأنف، ووجود خربشة بكف اليد اليمنى، مع وجود جرح بزاوية الفم اليسرى، وآثار كدمات بالساق اليسرى.

وبعدها أمرت جهات التحقيق بتأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، بسبب وجود شبهة جنائية في وفاته، كما أمرت النيابة بإجراء تقرير الصفة التشريحية لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

وأمرت نيابة الجيزة بعرض جثة الملحن محمد رحيم، على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ للصفة التشريحية عن سبب الوفاة.

قرارات النيابة في اشتباه وفاة الملحن محمد رحيم

وطلبت نيابة الهرم باستدعاء أفراد أسرة الملحن وعدد من المقربين منه لسماع أقوالهم حول ظروفه الأخيرة، كما أمرت بفحص كاميرات المراقبة في محيط الحادث لكشف ملابساته، وطالبت تحريات المباحث حول الحادث، وحالته النفسية والاجتماعية في الأيام التي سبقت الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية لشقة الملحن الراحل محمد رحيم، أنها لم تتعرض لأي آثار عنف أو كسر بالباب والنوافذ، وأيضا عدم رصد كاميرات المراقبة لأي تحركات مريبة حول الشقة قبل وفاته.

لا توجد أي شبهة في وفاته

وتسلمت نيابة الجيزة تحريات المباحث في وفاة الملحن محمد رحيم، حيث توصلت جهود أجهزة الأمن، بعد مناظرة الجثة، ومعاينة الشقة، إلى أنه لا توجد أي شبهة في وفاته.

وكشف تقرير فحص جثمان الملحن محمد رحيم أن الشفتين سليمتان تماما، مما ينفي وجود أي علامات قد تشير إلى الاختناق أو تعرض المتوفى لأي اعتداء.

وأفاد التقرير بأن الخربشات والانتفاخ بالجثمان نتيجة طبيعية لحالة الوفاة ولا تحمل دلالات جنائية.

زوجة محمد رحيم تعلن موعد جنازته

وأعلنت أنوسة كوتة زوجة الملحن الراحل محمد رحيم، عن موعد ومكان جنازة محمد رحيم، بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت زوجة الملحن محمد رحيم:"صلاة الجنازة بعد العصر بمسجد الشرطة أكتوبر على حبيبي ونور عيني.. حعيش إزاي من بعدك".

وفاة محمد رحيم

وكان المطرب هيثم سعيد أعلن خبر الوفاة، مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفى منذ قليل الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين".

محمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال اغنية وغلاوتك وكانت أول الحانة وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان لم 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

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