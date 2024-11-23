المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الهيروين بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

أحالت النيابة العامة للمحاكمة المتهم "طارق.ا.ع" 36 سنة - عامل، في القضية رقم 16461 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1756 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه في يوم 2024/6/9 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

الواقعة وضبط المتهم

بدأت أحداث الواقعة عند مرور النقيب إبراهيم محمد نبيل خضر - معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة - فأبصر المتهم والمعلوم لديه لكونه مراقب هارب في القضية رقم 24074 لسنة 2023 جنح قسم ثان شبرا الخيمة وبضبطه وتفتيشه عثر على 40 لفافة تحتوي على جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي فأقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

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